"Berlin – Tag und Nacht": Milla verlässt Mike! 😨

Mike gesteht seinen Seitensprung mit Sara Milla – die verschwindet kurzerhand nach Ibiza, ohne etwas zu sagen. Verzweifelt und voller Panik versucht er sie zu erreichen – aber ohne Erfolg. Sie hebt nicht ab und macht ihm klar: Es ist Schluss! Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben! Doch nicht nur Milla ist verständlicherweise sauer, sondern auch Sara! Die ist enttäuscht, dass er das Versprechen gebrochen hat, es jemals weiterzuerzählen. Erst dann begreift Mike, was er durch sein Geständnis angerichtet hat.

Doch es kommt noch schlimmer: Amelie beginnt, Millas gesamte Sachen zu packen – da überkommt ihm abermals die Angst, dass seine Frau ihn wirklich endgültig verlassen will. Bruno und Valentina können ihn gerade noch so aufhalten, in den nächsten Flieger nach Ibiza zu steigen und versuchen ihn den ganzen Tag über abzulenken. Das klappt auch ganz gut, bis sie beim Joggen plötzlich auf Sara treffen und Valentina sofort erkennt: Mike hat Milla mit ihr betrogen! Sie stellt ihn zur Rede, aber Mike streitet weiterhin ab, dass er mehr für Sara empfindet – er nimmt sich stattdessen verzweifelt vor, Milla wieder zurückzugewinnen. Aber ob er das noch schafft?