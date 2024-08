"Berlin – Tag und Nacht": Werden SIE wieder ein Paar? 👀

Saschas Geburtstag steht an! Doch der will davon gar nichts wissen. Zu sehr trifft ihn, dass er am Tod seiner Schwester Annika schuld ist. Er beschließt, dass er es nicht verdient hat, seinen Geburtstag zu feiern – denn Mördern steht das seiner Meinung nach nicht zu! Auch Karlas Besuch kann daran nichts ändern.

Mit ihr will er sowieso nicht reden, bis sie ihn endlich festnimmt und dafür sorgt, dass er hinter Gitter kommt. Karla versucht, Sascha zu ermutigen, sich nicht aufzugeben. Schließlich ist er es seiner Schwester schuldig, sich mit der ganzen Situation auseinanderzusetzen. Saschas Selbsthass bröckelt etwas – eine Frage beschäftigt und ihn jetzt besonders: Hätte Annika ihn trotz allem noch geliebt und nur das Beste für ihn gewollt? Eine Frage, auf die er niemals eine Antwort bekommen wird…