"Berlin – Tag und Nacht": Schwere Entscheidungen und Hochzeitspläne!

Malte ist sichtlich erleichtert, als sicher ist, dass Emilio verhaftet wurde. Seine Stimmung wird aber schnell getrübt, denn das bedeutet, dass Valentina bald wieder nach Kolumbien zurückkehren wird. Die letzten Tage mit ihr will er nun nur um so mehr genießen. Doch dann gleich der nächste Schock: Valentina will gleich noch am selben Abend nach Kolumbien fliegen – da helfen auch Maltes Überzeugungsversuche nicht und so müssen die beiden sich mit Tränen in den Augen sofort verabschieden…

Aber dann die große Überraschung! Valentina bleibt doch (vorerst) da! Sie plant verliebt eine Überraschungsparty für Maltes Geburtstag. Noch weiß sie aber nicht, dass Chiara in der Zwischenzeit Malte ihre wahren Gefühle für ihn gestanden und Maltes Gefühlswelt damit ganz schön durcheinandergebracht hat. Und jetzt soll ausgerechnet Chiara Valentina bei den Vorbereitungen für die Party helfen! Die Stimmung ist angespannt und die ganze Situation eskaliert, als Chiara Valentina erzählt, dass sie und Malte mal ein Paar waren. Valentina stellt Malte geschockt zur Rede und stellt ihn vor die Wahl: Sie oder Chiara! Für wen er sich wohl entscheiden wird?