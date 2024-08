"Berlin – Tag und Nacht": Maltes Rache an Joe

Ist Malte ENDLICH wieder zu Verstand gekommen? Joe ist überglücklich, als Malte wieder in die WG zurückkehrt und sich mit ihm versöhnen will. Nun freut sich Joe noch mehr auf seine Hochzeitsnachfeier mit all seinen Freund*innen. Doch leider ahnt er nicht, dass Malte sich eigentlich nur an ihm rächen will. Er trifft sich heimlich noch einmal mit Indira, die ihm Böller besorgt hat – was er damit wohl vorhat?

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Joe und die anderen Gäste auf der Party sind geschockt, als Malte plötzlich die Hochzeitstorte sprengt. Qualm breitet sich aus und alle versuchen so schnell wie möglich und völlig panisch die WG zu verlassen. Bei Peggy lässt die Aktion sogar wieder traumatische Erinnerungen hochkommen. Da erkennt auch Malte seinen Fehler – doch bei Joe ist er nun endgültig unten durch. Der will Malte nämlich nie wieder sehen. In Malte löst das starke Zweifel aus: Ist er endgültig wie sein Vater geworden und steht allein da? Malte sieht nur noch einen Ausweg…