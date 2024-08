"Berlin – Tag und Nacht"-Star Samuel Bartz über Maltes Rachezug: "Seine Rache ist ein Hilferuf."

Rachegedanken sind nicht selten, die hatte wahrscheinlich jede*r schon einmal, doch diese dann auch durchziehen? Eher nicht, oder? Samuel scheint aber eine Ausnahme zu sein, was Rachegelüste angeht – denn er hatte bisher noch nie welche! "Ich gehe Stress und Schwierigkeiten gern aus dem Weg. Wenn jemand versucht Stress zu machen, wird er ignoriert, blockiert, wie auch immer. Das will ich mir gar nicht geben. Wenn ich mich solchem Stress doch mal stellen muss, versuche ich immer alles freundschaftlich und nett zu lösen, ich stecke auch gern mal ein. Natürlich sind irgendwo Grenzen erreicht, aber im Großen und Ganzen bin ich gar kein rachelustiger Mensch, auch weil man sich dann viel zu lange in der Vergangenheit aufhält", erzählt der "Berlin – Tag und Nacht"-Schauspieler.

Zwei Jahre lang – 2016 bis 2017 – und seit Anfang 2023 wieder spielt Samuel Bartz nun schon Malte bei "Berlin – Tag und Nacht". Nach so langer Zeit lernt man seinen Charakter ziemlich gut kennen. Aber hätte der Schauspieler jemals damit gerechnet, dass sein Charakter zu so einem Racheakt fähig sei? "Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke, dass die Situation von Malte sehr einzigartig ist. Er hat in letzter Zeit sehr viele negative und schlimme Erfahrungen machen müssen. Das fing an mit der Erpressung im Zusammenhang mit Leif und Toni, es folgten die unglückliche Beziehung mit Chiara und die schlimmen Erfahrungen in Bezug auf Amelie und Sascha, was darin gipfelte, dass Malte fast ins Gefängnis kam. Malte meint es eigentlich gut, wählt aber meist den falschen Weg und fällt immer wieder auf die falschen Leute rein. Für mich persönlich ist sein Verhalten schwierig nachzuvollziehen, aber ich denke, dass Malte aufgrund der vielen Dinge, die auf ihn eingeprasselt sind, inzwischen einen Knacks weg hat", so Samuel.

Mal sehen, wie es mit Malte weitergeht und ob die Menschen, die er verletzt hat, ihm noch einmal verzeihen können.