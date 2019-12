Neues Jahr, neue Filme, neue Serien: Netflix startet mit jeder Menge coolen Highlights, darunter auch ganz neue Produktionen und natürlich neue Staffeln von beliebten Netflix Serien, ins Jahr 2020. Der Januar liefert Nachschub für deine Watchlist!

Neue Filme im Januar auf Netflix

Ghost Stories (01. Januar)

Schutzengel (01. Januar)

Salt (01. Januar)

South Park - Der Film (01. Januar)

Lara Croft: Tomb Raider (01. Januar)

Die Goonies (01. Januar)

Logan - The Wolverine (01. Januar)

Rampage (13. Januar)

Call Me by Your Name (29. Januar)

Neue Serien im Januar auf Netflix

Spinning Out (01. Januar)

Haikyu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy (01. Januar)

Power Rangers Beast Morphers (01. Januar)

Yu-Gi-Oh! - Staffel 4 & 5 (01. Januar)

The Big Bang Theory - Staffel 12 (01. Januar)

Vikings - Staffel 1-5 (01. Januar)

Anne with an E - Staffel 3 (02. Januar)

Titans - Staffel 2 (10. Januar)

AJ and the Queen (10. Januar)

I AM A KILLER- Staffel 2 (10. Januar)

Die Kinderdetektei - Staffel 2 (10. Januar)

Die heilende Kraft von Dude (13. Januar)

Ni no Kuni (16. Januar)

Ares (17. Januar)

Grace and Frankie - Staffel 6 (17. Januar)

Sex Education - Staffel 2 (17. Januar)

October Faction (23. Januar)

The Ranch - Staffel 4, finale Staffel (24. Januar)

Chilling Adventures of Sabrina - Teil 3 (24. Januar)

Spectros (31. Januar)

Diablero - Staffel 2 (31. Januar)

BoJack Horseman - Staffel 6 (Teil 2) (31. Januar)

Dracula (Januar, Startdatum steht noch nicht fest)