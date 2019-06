"You – Du wirst mich lieben": Alle Infos zur zweiten Staffel

Hier findest du alles, was du über die 2. Staffel der Netflix-Serie "You – Du wirst mich lieben" wissen musst!

So brutal wird "You – Du wirst mich lieben" Staffel 2

In einem Interview hat Hauptdarsteller Penn Badgley jetzt verraten, wie brutal die zweite Staffel von "You – Du wirst mich lieben" sein wird. Und wir können Spoiler-frei verraten – es wird noch krasser! "Ich habe in der Staffel einige Dinge mit Körperrequisiten gemacht, die wirklich ekelerregend waren", verrät der "Gossip Girl"-Star. Einige Szenen der Netflix-Serie sollen wohl so verstörend gewesen sein, dass er sich sogar krank gefühlt habe! Die zweite Staffel wird also sicher nichts für schwache Nerven …

"You – Du wirst mich lieben": Was passiert in Staffel 2?

Die zweite Staffel von "You - Du wirst mich lieben" wird sich wie schon der Vorgänger stark an der Buchvorlage orientieren. Der zweite Teil heißt also sehr wahrscheinlich "Hidden Bodies – Ich werde dich finden". In der Fortsetzung der Netflix-Serie zieht Joe Goldberg von New York nach Los Angeles. Dort verliebt er sich in die junge Köchin Love Quinn (Victoria Pedretti). Sie sieht nicht nur anders aus, sondern hat auch einen ganz anderen Charakter als ihre Vorgängerin Beck. Joe-Darsteller und "Gossip Girl"-Star Penn Padgley hat im Interview mit "Entertainment Tonight" verraten: "Es gibt eine Seite an Joe, die wir bisher noch nicht gesehen habe. Das liegt an dem Charakter von Love, sie ist in machen Dingen das komplette Gegenteil von Beck." Fun Fact: Wer sich an die erste Staffel erinnert (Vorsicht Spoiler) weiß, dass auch der kleine Paco zusammen mit seiner Mutter nach Kalifornien gezogen ist. Es könnte also sein, dass sich die beiden dort wiedersehen!

Wann startet die zweite Staffel von "You – Du wirst mich lieben"?

Ein genauer Starttermin von "You" ist bisher noch nicht bekannt. Doch Netflix hat bereits verraten, dass noch 2019 die Fortsetzung der Erfolgsserie veröffentlicht werden soll. Da die erste Staffel im Dezember 2018 erschienen ist, könnte es jedoch sein, dass auch Staffel 2 im Winter erscheint.

"You": Welche Darsteller sind in der zweiten Staffel?

seeing Joe with Love AND Candace makes us happy being single. YOU S2 in production! pic.twitter.com/IXDNVtt9op — YOU (@YouNetflix) 15. Februar 2019

Natürlich wird sich auch die zweite Staffel wieder um Joe Goldberg drehen, der wieder von "Gossip Girl"-Star Penn Badgley gespielt wird. Außerdem hat Schauspieler John Stamos, er spielte den Psychologen Dr. Nicky, in einem Interview verraten, dass er in der Fortsetzung dabei sein wird. Die weibliche Hauptrolle wird Victoria Pedretti (Spuk im Hill House) übernehmen, sie wird Joes neues Opfer Love Quinn spielen.

Worum geht es in "You – Du wirst mich lieben"?

In der ersten Staffel von "You – Du wirst mich lieben" geht es um den Stalker Joe Goldberg (Penn Badgley), der sich unsterblich in die zukünftige Autorin Beck (Elizabeth Lail) verliebt. Über Social Media versucht er alles über sie herauszufinden und entwickelt eine Besessenheit, die ihn dazu bringt ziemlich gruselige Sachen zu machen. Stalking, Morde und Entführungen führen zu einem dramatischen Ende.

