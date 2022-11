"You – Du wirst mich lieben": So krass war die Rolle für Hauptdarsteller Penn Badgley

Penn Badgley spielt der neuen Serie "You – Du wirst mich lieben" den psychopathischen "Joe". Die meisten von euch werden den süßen Schauspieler noch aus seiner Rolle als "Dan Humphrey" in der Kult-Serie "Gossip Girl" kennen. In der Netflix-Serie gibt es sogar noch eine weitere Star-Besetzung: "Pretty Little Liars"-Darstellerin Shay Mitchell spielt an der Seite des "Lonely Boy"-Darstellers. Wer gehofft hat seinen verträumten Liebling endlich wieder in einer Serie zu sehen, hat sich jedoch geirrt. In "You" spielt Penn nämlich einen grusligen Stalker, der wirklich ALLES für seine große Liebe "Beck" tun würde. Auch, wenn das bedeutet, jemanden zu töten. Wie es sich wohl anfühlt so einen Psycho zu spielen? In einem Interview mit TVMovie.de hat Penn Badgley genau das verraten: "Ich habe Joe gehasst. Mich hat das Projekt sehr gereizt, aber ich hatte keine Lust in die Haut dieses furchtbaren Typen zu schlüpfen!" Aber wie schafft man es jemanden zu spielen, den man eigentlich hasst – und das auch noch so gut? "Ich glaube, wenn ich als Schauspieler mit Joe als Figur hadere, weil ich ihn einfach nicht mag, erinnere ich mich einfach an diese Idee, die Joe im Kontext der Serie ausdrücken soll. Und dann fällt es mir einfach leichter mich in ihn hineinzuversetzen. Für mich war es eine ziemliche Herausforderung, weil es nicht der übliche Weg war, wie ich mich mit meinen Rollen beschäftige." Wow, das klingt wirklich nach ziemlich viel Arbeit!