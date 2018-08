„YOU“… Alle Infos zur Netflix-Serie

Diese Netflix-Serie wird bestimmt DER Hit! „You – Du wirst mich lieben“ ist eine Mischung aus „Pretty Little Liars“, „Gossip Girl“ und „Riverdale“!

Wer in „You“ mitspielt

In „You – Du wirst mich lieben“, spielt kein geringerer als Penn Badgley (Dan in „Gossip Girl“) die Hauptrolle Joe Goldberg und auch „Pretty Little Liars“-Star Shay Mitchell ist als „Queen Bee“ Peach Sainger am Start! Wenn das nicht mal nach einer vielversprechenden Besetzung klingt. Der Produzent ist übrigens derselbe wie in der Erfolgsserie „Riverdale“!

Darum geht es in „You – Du wirst mich lieben“

In dem Netflix-Original geht es um Joe, einen nerdigen Buchhändler, der sich in die hübsche Autorin Beck verliebt. Klingt nach einer ganz süßen Story, doch Joe ist in Wirklichkeit total besessen und stalkt seine große Liebe im Internet. Über ihre Social-Media-Accounts versucht der Psycho die ahnungslose Beck ganz genau zu analysieren, um ihr Traummann zu werden. Von der Begegnung, über das erste Date, bis hin zur Beziehung, plant Joe ihre gemeinsame Geschichte ganz genau durch. Seine kranke Phantasie: Die Autorin soll ihm verfallen und ihr Leben auch noch ganz nach seinen Wünschen umgestalten. Andere Freunde, anderer Lifestyle ... Joe tut wirklich ALLES, um die schöne Beck ganz für sich zu gewinnen und schreckt dabei nicht einmal vor Mord zurück!

Hier kannst du die Serie sehen ...

„You – Du wirst mich lieben“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Caroline Kepnes. Die erste Staffel besteht nur aus zehn Folgen, was eine 2. Staffel schon mal nicht unwahrscheinlich macht! Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es aber. Die Gute: „You“ läuft schon ab dem 9. September! Die Schlechte: Nicht bei uns. Der amerikanische Sender „Lifetime“ zeigt die Psychothriller-Serie nämlich leider nur in den USA, doch keine Angst. Netflix hat sich die Rechte bereits gesichert und Gerüchten zufolge, soll die spannende Story um Joe und Beck sogar noch dieses Jahr auch bei uns in Deutschland zu sehen sein! Juhuu! Wir sind auf jeden Fall meeega gespannt und können es kaum erwarten, mal wieder eine neue aufregende Serie à la „Pretty Little Liars“, „Gossip Girl“ und „Riverdale“ zu sehen ...

