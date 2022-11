Lustige Geburtstagswünsche: Frech! Cool! Schön! 80+ witzige Sprüche

Jemandem zu gratulieren ist schwerer als man denkt – das wissen wir wohl alle. Erst recht, wenn es lustig sein soll. Was soll man nur schreiben? Dabei ist es genauso schwer, Leuten zu schreiben, mit denen man nur wenig Kontakt hat – als auch den besten und liebsten Freund*innen im Leben. Mit unseren Ideen, Wünschen und Ansätzen wird deine Karte, dein Kommentar auf Instagram, deine Chatnachricht – oder was auch immer – aber zur perfekten und witzigen Botschaft zum Geburtstag.

Merke: Welcher Wunsch beim Empfänger gut ankommt und was wirklich als lustig empfunden wird, ist – wie alles im Leben – aber Geschmackssache. Achte also darauf, dass du es bei allem Spaß, den du mit deinem Geburtstagswunsch verbreiten möchtest, wichtig ist, nicht die Gefühle des*der anderen zu verletzen. Überleg dir also gut, ob das Geburtstagskind den gleichen Humor hat wie du und ob der Geburtstagswunsch bei ihm*ihr auch als lustig ankommen wird.

Und noch ein Pro Tipp: Die Menschen, die dir besonders nahestehen, solltest du – wenn du sie am Geburtstag nicht siehst – am besten einfach anrufen 😉