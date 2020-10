Die besten und lustigsten Geburtstagswünsche für Friends und Family

Natürlich will man seine Liebsten an ihrem großen Tag gebührend feiern – vor allem zum "Sweet 16", "Sweet 18"oder einem andere runden Geburtstag. Ein plattes "Herzlichen Glückwunsch, hab einen schönen Tag!" in der Karte oder WhatsApp-Message reicht da einfach nicht. Wenn du jetzt aber nich der kreativste Kopf bist und dir einfach nichts Cooles einfallen will, haben wir da ein paar Ideen für dich. Such dir einfach einen frechen Geburtstagsspruch aus der Liste aus, pass ihn für die jeweilige Person an und zaubere ihr damit ein Lächeln ins Gesicht:

Endlich 18, jetzt musst du nur noch erwachsen werden!😋 Ich hoffe du feierst deinen Geburtstag so, wie du auf die Welt gekommen bist. Nackt und schreiend. Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag! Von jetzt an wird's leichter, denn es geht bergab! Du musst echt etwas ganz Besonderes sein. Heute haben 32613533 Menschen Geburtstag und ich denke trotzdem nur an dich! Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen! Du wirst erst dann alt, wenn die Kerzen auf dem Kuchen mehr kosten, als der Kuchen selbst! Zu deinem Geburtstag ein paar Worte der Weisheit: Lächle, solange du noch Zähne hast! 😁

Normale Glückwünsche sind lame, da kommen lustige Geburtstagssprüche viel besser an!😁 jfunk - stock.adobe.com Und schlägt der Arsch auch Falten, wir bleiben doch die Alten! Alles Gute zum Geburtstag! Ich wollte dir schreiben, zum Geburtstag ein Gedicht, doch muss ich dich leider enttäuschen, denn ich dichte nicht. Wieder ein Jahr älter, nimm es nicht so schwer und erhalt Dir Deine Faxen, denn sonst bist Du erwachsen. Genieße das Leben bei Sonne und Wind und hüt’ dich vor Menschen, die langweilig sind. Was heißt schon für uns Frauen, mit Anstand alt zu werden? Lieber unanständig jung bleiben! – Olga Tschechowa Sei nicht traurig, wenn heute jemand deinen Geburtstag vergisst. Denn dann hat er nicht gemerkt, dass du ein Jahr älter geworden bist! Eigentlich wollte ich dir schenken eine Torte. Doch ich kann leider nicht backen. Darum gibt es nur nette Worte.