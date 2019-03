langeweile in den Ferien: Was kann man machen?

Yeah, endlich Ferien! Jeder freut sich doch auf den letzten Schultag vor den Ferien, oder? Nachdem dann endlich die Glocke zum Schulschluss klingelt, hat man ein Gefühl der Freiheit. :)

Natürlich nimmt man sich in die Ferien immer so viel vor: Mit Freunden treffen, Zimmer aufräumen oder mit den Eltern wegfahren. Doch nach der ersten Ferienwoche ist einem meist schon irgendwie langweilig und einem gehen die Ideen aus. Wenn du genau in dieser Situation bist, haben wir jetzt ein paar Dinge, die du machen kannst, wenn dir in den Ferien langweilig ist.

Ferien: Was kann man alleine machen?

1. Zimmer aufräumen

Zimmer aufräumen ist nervig, aber wenn du es hinter dir hast, bist du richtig glücklich. Wirklich!!! Dreh einfach richtig laut Musik auf und dann macht das Ganze auch noch Spaß.

2. Zimmer umdekorieren

Nachdem du dein Zimmer aufegräumt hast, kannst auch gleich die Gelegenheit nutzen und dein Zimmer umdekorieren. Vielleicht hat dich in deinen eigenen vier Wänden schon immer etwas gestört, dass du aber nie umgestellt hast. Beispiel: Passe die Deko in deinem Zimmer der Jahreszeit entsprechend an.

3. Backen oder Kochen

Backe einen Kuchen, Plätzchen oder Muffins: Deine Familie oder Freunde werden sich sicher darüber freuen, wenn du ihnen eine Freude machst und ihnen etwas von den Leckereien vorbei bringst. Wenn du dann abends auch noch für deine Familie leckekochst, hast du automatisch Pluspunkte gesammelt. Das Beste, wenn man kocht oder backt, ist übrigens währenddessen schon die Zutaten zu vernaschen ;)

4. Ferienjob machen (auch ehrenamtlich)

Du sammelst Erfahrungen, es macht Spaß und das Beste daran ist, dass du teilweise sogar dein Taschengeld ein bisschen aufbessern kannst. Wenn dir das nicht so wichtig ist und du einfach nur etwas Gutes tun willst, organisiere dir einen ehrenamtlichen Job, zum Beispiel im Tierheim.

5. Neue Serie anfangen

Netflix oder AmazonPrime bieten viele Serien an. Doch Achtung: Binge-Watching kann echt süchtig machen :)

6. Nägel lackieren

Jedes Mädchen weiß, dass Nägel lackieren länger braucht als man denkt. Aber in den Ferien hast du dafür endlich mal alle Zeit der Welt. Probier verschiedene Farben oder Muster aus.

7. Klamotten aussortieren

Wenn du ordentlich Klamotten aussortierst, hast du wieder mehr Platz für neue Sachen. Spende deine Sachen an Organisationen wie das Rote Kreuz oder an Flüchtlingshilfen, diese können die Kleidung sehr gut gebrauchen.

8. Sport machen

Auch wenn du der absolute Sportmuffel bist: Sport tut gut und danach fühlst du dich wie ein neuer Mensch. Wenn das Wetter schlecht ist, kannst du ein Homeworkout machen. Dazu gibt es auf YouTube jede Menge Videos mit verschiedenen Workouts. Aber wenn die Sonne schön scheint, ist Joggen eine bessere Option. Kopfhörer rein, Musik laut aufdrehen und einfach loslaufen. Motivier deine Freunde dazu mitzukommen, denn Sport zusammen zu machen macht noch mehr Spaß.

9. Shoppen gehen

Da du ja schon fleißig aussortiert hast und jetzt wieder Platz in deinem Kleiderschrank ist, kannst du wieder reichlich einkaufen.

Ferien: Was kann man mit Freunden machen?

1. In einen Freizeitpark fahren

Achterbahnen, Wildwasserbahnen oder Kettenkaruselle, hier findet eigentlich jeder etwas, das ihm gefällt.

2. Städte besichtigen

Ob Städte in deiner Umgebung oder ganz weit außerhalb: Ein kurzer Städtetrip mit Freunden bringt immer viel Spaß und man lernt ganz viele neue Sachen kennen.

3. Ins Schwimmbad oder Freibad gehen

Nichts geht doch über eine Wasserschlacht mit Freunden!!!

4. Mit Freunden campen gehen

Zelt und Schlafsack einpacken und schon kann es losgehen. Abends sitzen dann alle zusammen vor dem Lagerfeuer und es werden Stockbrot und Marshmellows gegrillt. Cool ist es auch, wenn jemand seine Gitarre mitbringt und ein wenig spielt. Alle schauen dazu noch in den Sternenhimmel und so ist doch alles perfekt!!

5. Radtour machen

Fahrräder wieder aus dem Keller kramen, Freunde schnappen und los geht`s!!! Vielleicht direkt zur weitentferntesten Eisdiele?

6. Fotos machen

Shootingtime!!! Egal ob Fotos für Instagram oder einfach nur ein neues Profilbild: Mit einer guten Kamera kannst du eine ausgiebige Foto-Session mit deiner BFF machen.

7. Open-Air kino

Das ist eine andere Variante vom Kino und macht auch richtig viel Spaß. Decken und Essen einpacken und ein entpannter Kinoabend im Freien steht euch bevor.

8. An Badesee fahren

Wenn es richtig heiß ist, sehnt man sich nach einer Erfrischung. Also pack deine Badesachen zusammen, schnapp dir deine Freunde und ein toller Tag am Badesee mit viel Spaß ist vorprogrammiert. Wenn auch noch jeder etwas zum Essen mitnimmt und Musik dabei ist, wollt ihr am liebsten nie wieder nach Hause :)

9. Minigolf spielen

Wenn man das Wort Minigolf hört, erinnert man sich doch immer an die ganzen Kindergeburtstage von früher. Den Schläger zu schwingen macht aber auch noch Spaß, wenn man älter ist.

Yippie!!!! Keine Langeweile in den Ferien mehr.