Zum Kennenlernen: "Wahrheit oder Pflicht"-Fragen

In einer Beziehung wünscht man sich, immer mehr über den Freund oder die Freundin zu erfahren. Damit das aber nicht wie ein Verhör rüberkommt, könntet ihr es einfach mit einem Game kombinieren. "Wahrheit oder Pflicht"-Fragen und -Aufgaben eignen sich dafür ziemlich gut. Folgende Fragen könntest du deinem/r Liebsten mal stellen:

Was war dein größter Fail?

Wovor hast du am meisten Angst?

Welches Geheimnis würdest du deinen Eltern nie erzählen?

Was war dein schlechtester/bester Kuss?

Mit wem hattest du den ersten Kuss?

Wer ist dein Celebrity-Crush und wieso?

Was magst du an Mädchen/Jungen am meisten/wenigsten?

Was ist dein Spirit-Animal und wieso?

Was würdest du gern können, bist aber total schlecht drin?

Wer war deine erste Liebe?

Was könntest du niemals verzeihen?

Hattest du schon mal Sex?/Wie war dein erstes Mal?

Was würdest du an deinem Leben gern verändern/rückgängig machen?

Hast du schon mal etwas Verbotenes getan? Wenn ja, was?

Was ist deine geheime Fantasie?

Was gefällt dir am besten an mir?

Was ist deine schlechteste Angewohnheit?

Was würdest du machen, wenn du einen Tag ein/e Frau/Mann wärst?

Was ist das peinlichste, was dir je passiert ist?

Wieso denkst du, passen wir zusammen?

"Wahrheit oder Pflicht"-Aufgaben: Stelle deinen Crush auf die Probe

Richtig spannend wird es natürlich erst, wenn neben den Wahrheit-Fragen ein paar Pflichten erfüllt werden müssen. So habt ihr nicht nur beide viel zu lachen, sondern lernt auch noch einiges übereinander in Sachen Mut, Selbstbewusstsein und Humor. Außerdem schafft ihr lustige, gemeinsame Erlebnisse, an die ihr euch gern erinnern werdet. Ein paar Herausforderungen könnten sein:

Zeige ein peinliches Bild von dir auf deinem Handy!

Ruf bei deinen Eltern an. Erzähle ihnen, dass du von der Schule geflogen bist und leg auf!

Stell dich vor einen Spiegel und mach dir selbst eine Liebeserklärung!

Tanze eine Minute lang zu diesem Song ...!

Mach 10 Liegestütze!

Mach genau ein Selfie und poste es sofort in deiner Story, egal, wie es aussieht!

Zieh ein Kleidungsstück aus!

Schreibe einen doofen Kommentar unter das Bild von Star XY!

Ruf deinen besten Freund/deine beste Freundin an und gestehe ihr/ihm deine Liebe!

Iss einen Löffel Salz/Chili/Zimt etc. und tu so, als würde es dir schmecken!

Stell einen Song mit Pantomime dar, bis ich es errate!

Tausche dein T-Shirt mit mir!

Erzähle mir ein Geheimnis, dass du noch nie verraten hast!

Laufe einmal in Unterwäsche ums Haus!

Erzähle den schlechtesten/besten Witz, den du kennst!

Ich mixe dir einen Drink (aus allen Zutaten, die man möchte) und du musst mindestens drei Schlucke trinken!

Massiere mir zwei Minuten lang die Füße!

Du darfst 3 Runden lang nicht lachen/fluchen!

Tausche dein Profilbild durch ein von mir gewähltes aus!

Versuche mir wie in einer Werbesendung auf dem Shopping-Kanal diesen Gegenstand zu verkaufen!

Übrigens: Falls ihr gerade mal nicht am selben Ort sein könnt, gibt's auch die Möglichkeit "Wahrheit oder Pflicht" übers Smartphone zu spielen!