Corona-Krise trifft Netflix

Die Corona-Krise stellt viele vor große Herausforderungen, auch die Film-Industrie kämpft mit der Krise. Die Folgen? Lange Corona-Pausen bei den Dreharbeiten von Filmen und Serien, geplatzte oder verschobene Kinostarts und sogar die Absetzung von bereits geplanten Projekten und Fortsetzungen. Auch Netflix trennt sich aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation von beliebten Titeln, vor einigen Wochen hat Netflix zwei Serien trotz bestätigter Verlängerung gecancelt, jetzt folgt die nächste Absetzung!

Serie GLOW bekommt keine 4. Staffel

Netflix zieht der Serie GLOW den Stecker! Im September letzten Jahres wurde die vierte Staffel der Wrestling-Serie, die in den 80ern spielt, bestätigt. Anfang diesen Jahres wurden die ersten Szenen mit Alison Brie, Betty Gilpin & Co. gedreht. Im März folgte dann die Pause, nun hat Netflix bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten nicht fortgesetzt werden und GLOW somit nicht auf den Bildschirm zurückkehren wird. Der Dreh mit einem großen Cast und der für die Wrestling-Szenen erforderliche Körperkontakt waren unter anderem verantwortlich für Netflixs Entscheidung. Staffel Nummer 4 wäre die finale Staffel von GLOW gewesen, die Fans der Netflix-Serie müssen also ohne ein richtiges Ende Abschied von den Gorgeous Ladies of Wrestling nehmen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->