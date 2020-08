Corona stellt die Film- und Serienwelt auf den Kopf

Unglaublich viele Bereiche und Branchen wurden von der Corona-Krise getroffen, die Film- und Serienwelt ist eine davon. Dreharbeiten mussten kurzfristig unterbrochen oder abgesagt werden, danach folgte eine monatelange Zwangspause für Produktionen, Kinos & Co. Nach und nach kann der Betrieb wieder aufgenommen werden und für Serien wie Riverdale geht es jetzt weiter. Die Verzögerung durch Corona kann für Serien aber auch das Aus bedeuten! Zwei beliebte Netflix-Serien fallen den besonderen Umständen zum Opfer.

„The Society“ & „I Am Not Okay With This” werden nicht fortgesetzt

Nach nur einer Staffel ist Schluss für die Serien „I Am Not Okay With This” und „The Society“! Die Drama-Serie „The Society“, in der Jugendliche auf sich allein gestellt ums Überleben kämpfen, feierte im Mai 2019 ihre Premiere auf Netflix. Einige Wochen später wurde eine zweite Staffel angekündigt, die nun doch ins Wasser fällt. „I Am Not Okay With This“ ging Anfang des Jahres an den Start, eine zweite Staffel wurde nicht offiziell verkündet, an neuen Episoden soll aber bereits gearbeitet worden sein. Netflix begründet gegenüber Deadline seine Entscheidung so: „Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die zweiten Staffeln von The Society und I Am Not Okay With This nicht weiter voranzutreiben. Wir sind enttäuscht, dass wir diese Entscheidungen aufgrund von Umständen, die durch COVID entstanden sind, treffen müssen.“

