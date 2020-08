Netflix: Big Player im Streaming-Markt

In den letzten Jahren hat sich Netflix zum beliebten Streaming-Riese entwickelt, der mit coolen Eigenproduktionen, einem bunten Programm und neuen Features immer mehr Zuschauer vor den Bildschirm lockt. Netflixs Abonnenten-Zahlen klettern nach oben, eine aktuelle Änderung könnte den Erfolg aber in Gefahr bringen!

Netflix streicht Probemonat

Ist Netflix wirklich das Richtige für mich oder sollte ich doch nach kostenlosen Netflix-Alternativen Ausschau halten? Der Probemonat auf Netflix hat neuen potenziellen Usern bei dieser Entscheidung geholfen, jetzt ist allerdings Schluss damit! Streaming-Dienst Netflix hat den Probemonat in Deutschland gestrichen. Im Hilfe-Center von Netflix findet man folgenden Hinweis: „Ein kostenloser Probezeitraum ist nicht verfügbar, Sie können sich aber trotzdem registrieren und die vielen Vorteile genießen, die Netflix Ihnen bietet.“ Da die User dank des Gratis-Monats Geld sparen konnte, kommt Netflixs Entscheidung nicht gut an. Vor dieser Änderung konnten mögliche Kunden 30 Tage lang kostenlos das Programm auschecken. Wer die neuen Filme und Serie auf Netflix anschauen möchte, muss in Zukunft ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Netflix ist übrigens nicht der erste Streaming-Dienst, der sich zu diesem Schritt entschieden hat. Im Juni hat auch Disney+ die Probewoche abgeschafft.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!