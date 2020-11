Weihnachts-Überraschung: „After“ auf Netflix

Weihnachts-Überraschung für "After"-Fans

Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, eigentlich scho grund genug zur Freude! Denn für alle die, die ein bisschen anti-social sind und ihre sozialen Kontakte nicht ganz so wichtig nehmen, dürften die Winterferien, die wohl beste Zeit es Jahres sein! Wer genießt es nicht einfach mal keine Ausrede dafür finden zu müssen, nicht rausgehen zu können? Obwohl zugegeben grade 2020 hat es dafür ja genug Gründe gegeben und als wären die nicht ausreichend genug, gibt Netflix euch jetzt noch einen. Jedenfalls all denen, die es dieses Jahr nicht ins Kino zu "After Truth" geschafft haben und auch denen, die sich einfach nicht an Josephine Langford & Hero Fiennes Tiffin sattsehen können…

Netflix streamt "After"

Schon ab dem 22.12.2020 ist es soweit, der Streamingdienst Netflix streamt "After Truth" und bietet damit allen Usern die Chance, ihren verpassten Kino-Besuch nachzuholen! Denn die "After"-Serie gehört aktuell zu den beliebtesten Filmen und schließlich wollen wir ja alle mitreden können, wenn es um Tessa, Hardin und Trevor geht! Aussderdem erleichtert es uns allen die leider noch relativ lange Wartezeit zu "After" Teil 3 und 4, die uns aber immerhin zum Glück schon bestätigt wurden…

