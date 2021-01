Disney+ schlägt Streaming-Zahlen von Netflix

Was wir im Lockdown am liebsten machen? STREAMEN, irgendwie muss man sich die Zeit ja vertreiben. Zum Glück werden wir ständig mit neuem Material gefüttert. Auch 2021 erwarten und neue Serien auf Netflix, Disney+ und Amazon. Die Streaming-Konkurrenten versuchen sich ständig mit neuen Produktionen und Highlights zu überbieten. Jetzt kann Disney+ einen ziemlich fetten Erfolg feiern, denn sie haben Streaming-Zahlen von Netflix geschlagen. An Weihnachten gab es viele Film- und Serien-Highlights auf Disney+ und einer dieser Filme war bei den Leuten ziemlich beliebt – "SOUL"!

"SOUL": Disney+ Film kassiert die höchsten Streaming-Zahlen

Wenn nicht Corona wäre, dann wär "SOUL" vermutlich in den Kinos gestartet. Da unser Lieblingsort aktuell leider geschlossen bleiben muss, wich Disney auf den hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ aus. "SOUL" ist ein Animationsfilm von den Machern des beliebten Films "Alles steht Kopf". Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen, das beweisen auch die Streaming-Zahlen! In der Woche vom 21. bis 27. Dezember 2020 brachte der Film stolze 1,7 Milliarden Zuschauerminuten und kassierte damit die höchste Anzahl an Streams im Nielsen Streaming Ranking – das macht "SOUL" zum beliebtesten Film weltweit. Als Vergleich: Die beliebte Serie "Bridgerton" ergatterte 1,2, "The Midnight Sky 1,11 und "The Office" 1,4 Milliarden Minuten.

