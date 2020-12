Weihnachten auf Disney+: Diese Filme und Serien darfst du nicht verpassen

Weihnachten bedeutet: Zeit für die ganze Familie, mit der Familie. Auch wenn wir wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr auf eine große Feier verzichten müssen, heißt das nicht, dass unser Lieblingsfest im Eimer ist. Viel eher müssen wir schauen, dass wir uns neue Highlights schaffen, die uns die Zeit versüßen. Es ist alles eine Sache der Perspektive und ganz ehrlich: Wir freuen uns auf ein extrem gemütliches Weihnachtsfest. Was darf da, neben den coolsten Weihnachtsliedern, natürlich nicht fehlen? Ein paar Serien und Filme für die ganze Familie! Auf Disney+ gibt es dieses Jahr deshalb ein ganz besonderes Weihnachtsprogramm, dass euch in X-Mas-Stimmung bringen soll. Von Klassikern wie "Kevin allein zu Haus" bis hin zu Weltpremieren wie "SOUL" ist alles dabei. Es muss nicht unbedingt weihnachtlich sein? Dann findet ihr hier die beliebtesten Serien und Filme auf Disney+. Aber zuerst zeigen wir euch hier die Film- und Serientipps, die euch in Christmas-Mood bringen sollen. Wir wünschen euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ganz viel Spaß mit unseren Programm-Highlights auf Disney+.

10 weihnachtliche Programm-Tipps auf Disney+

1. SOUL (Weltpremiere)

Fangen wir mit der absoluten Neuheit an: Am 25. Dezember erscheint auf Disney+ nämlich der neue Animationsfilm "SOUL". Er beschäftigt sich mit der Frage, was uns Menschen ausmacht. Ein herzerwärmender Film für die Seele und anregende Gespräche am Weihnachtstisch.

2. Es war einmal ein Schneemann

Für alle Fans von "Frozen" ist dieser Disney-Film über Olaf natürlich ein Muss an Weihnachten. Er erzählt die Vorgeschichte und ersten Schritte des süßen Schneemanns.

3. Mulan (Live-Action)

Für alle, die nicht auf ein bisschen Action verzichten wollen, gibt es seit dem 4. Dezember die Realverfilmung zu Mulan auf Disney+. Die mutige Kriegerin ist definitiv unser Girlcrush und strahlt Frauenpower PUR aus!

4. Die gute Fee

Ebenfalls am 4. Dezember gestartet ist das Disney+ Original "Die gute Fee". Eleanor (Jillian Bell) macht eine Ausbildung zur guten Fee, doch ihr Job scheint auszusterben, deshalb will sie beweisen, dass die Menschheit gute Feen braucht. Wo können wir uns bewerben?

5. Noelle

Ihr liebt "Pitch Perfect"-Star Anna Kendrick? Wir auch! Deshalb solltet ihr den neuen Weihnachtsfilm "Noelle" nicht verpassen. Den gibt es seit dem 27. November auf Disney+ und entführt euch direkt an den Nordpol.

6. LEGO Star Wars Holiday Special

Natürlich gibt es auch etwas für die "Star Wars"-Fans unter euch: Das "LEGO Star Wars Holiday Special" feiert die Skywalker-Saga und spielt nach den Ereignissen von Episone IX.

7. High School Musical: Das Musical: Holiday Special

Leute, "High School Musical" hat ein Weihnachtsspecial bekommen! Am 11. Dezember ist das Disney+ Original gestartet und begeistert mit den besten Weihnachts-Hits von euren HSM-Stars. Als ganz besondere Überraschung gibt es sogar einen neuen Weihnachtssong von Joshua Bassett!

8. ON POINTE (Doku-Serie)

Ihr wollt mehr als nur einen Film? "ON POINTE" ist eine sechsteilige Dokuserie, die die Schüler der School of American Ballet in New York begleitet und am 18. Dezember startet. Hartes Training und große Träume motivieren einen, im neuen Jahr voll durchzustarten!

9. Bruherherz

Wer herzzerreißende Storys liebt, wird diesen Film lieben! "Bruderherz" erzählt die Geschichte von Football-Spieler Safety Ray McElrathbey, der es trotz vieler Rückschläge schafft, erfolgreich auf dem Spielfeld zu sein und sich gleichzeitig um seinen 11-jährigen Bruder zu kümmern.

10. Disneys Eine Weihnachtsgeschichte

Kommen wir zu einer der schönsten Weihnachtsgeschichten EVER! Scrooge ist ein alter, geiziger Mann, der Weihnachten hasst bis die Geister der Weihnacht sein Leben verändern. Ihr liebt solche Klassiker? Dann hat Disney+ noch mehr zu bieten:

Kevin – Allein zu Haus Santa Clause – Eine schöne Bescherung Mickys turbulente Weihnachtszeit Ice Age: Eine coole Bescherung Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia Die Schöne und das Biest

