Disney+: "Percy Jackson"-Comeback

Die Fantasy-Buchreihe um Halbgott Percy Jackson begeisterte eine Vielzahl an Leser. Verfilmt wurden dann Teil 1 "Percy Jackson – Diebe im Olymp" und Teil zwei "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen". Doch danach wurde es still rund um die Fantasy-Geschichte. Nun meldet sich der Streaminganbieter Disney+ mit erfreulichen Neuigkeiten zurück: Percy Jackson soll als Serien-Eigenproduktion neu verfilmt werden! Der Autor der Jugendgeschichte Rick Riordan bestätigte dies persönlich mit folgendem Tweet: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass Percy Jackson als Serie zurückkehrt!“ Logan Lerman, welcher den Hauptcharakter in beiden Filmen spielte, gratulierte Rick via Social Media zu den tollen Neuigkeiten. Ein offizielles Statement zu dem Cast der Serie, gibt es noch nicht. Es bleibt also spannend, wer in der Serie mitspielen wird. Die Fans der Reihe flippen über die News jedenfalls so richtig aus und sind sehr happy! 😊

Disney+ überzeugt mit beliebten Serien und Filmen!

Seit Ende März 2020 gibt es in Deutschland den Streamingdienst Disney+. Von Marvel, Pixar, National Geographic und "Star Wars" bis hin zu allen Disney-Klassikern, bietet die neue Onlinevideothek eine riesige Auswahl an. Und nun wird auch die "Percy Jackson"-Serie ein Teil der Disney+ Familie. Kein Wunder also, dass sich Disney+ mit den beliebten Filmen und Serien wie "The Mandalorian" und "High School Musical: The Musical: The Serie", in kurzer Zeit, schon einen Namen gemacht hat und Netflix oder Amazon Prime ordentlich Konkurrenz macht.

