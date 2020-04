„Prop Culture": Neue Disney+ Serie

„Prop Culture“ (dt. Requisiten Kultur) ist DIE neue Serie auf Disney Plus. Die Eigenproduktion besteht aus acht Folgen und soll den Zuschauern einzigartige Einblicke in Disney-Klassiker geben. Bei dieser Reise nimmt sie der Filmrequisiten-Sammler Dan Lanigan mit. Er wird die Serie nämlich moderieren. Bereits in seiner Kindheit begann der Filmexperte Artefakte, Kostüme und Teile von Filmsets zu sammeln. Über die Jahre hat Dan nun eine erstaunliche Sammlung zusammengestellt. Der Nerd ist aber nicht nur ein Sammler und Filmhistoriker, sondern weiß auch viel über die magische Disney-Welt. Aus dem offiziellen Disney+ Trailer von „Prop Culture“ wird klar, dass folgende Filme genauer unter die Lupe genommen werden:

"Fluch der Karibik"

"Mary Poppins"

"The Nightmare Before Christmas"

"Tron"

"Falsches Spiel mit Roger Rabbit"

"Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia"

"Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft"

"Muppet Movie"

Der Starttermin von „Prop Culture“ ist Freitag, der 1. Mai 2020. Filmfans können sich jetzt also schon auf neues Serienfutter freuen. Ein weiterer Pluspunkt der Serie ist, dass alle acht Folgen auf einmal veröffentlicht werden. Somit bleibt einem das wöchentliche Warten auf eine neue Folge erspart und man sofort so viele Folgen von „Prop Culture“ anschauen, wie man eben möchte. Gerade jetzt zur Corona Zeit kann es schnell einmal langweilig werden und neue Serien helfen da auf jeden Fall. „Prop Culture“ hat mit Sicherheit gute Voraussetzungen, um eine der erfolgreichsten Serien auf Disney Plus zu werden. 🎥 🍿

