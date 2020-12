Shawn Mendes, Justin Bieber, Ariana Grande und Co.: Die coolsten Weihnachtslieder deiner Stars!

Wer kennt's nicht: Weihnachten steht vor der Tür und Mama packt ein paar Klassiker aus, die kaum einer mehr hören kann. "Oh Tannenbaum", "Stille Nacht" oder "Die Weihnachtsbäckerei" sind zwar besinnliche Songs, kann man aber wirklich nicht täglich hören. Du willst trotzdem so richtig in Weihnachtsstimmung kommen? Kein Problem! Denn deine Lieblingsstars wie Shawn Mendes & Camila Cabello, Justin Bieber, Ariana Grande, Why Don't We und Co. haben bereits Weihnachtslieder veröffentlicht. Die X-Mas-Songs könnt ihr dann hören, während ihr für Weihnachten Pizza-Plätzchen selber macht – kein Witz, sind der Wahnsinn und etwas ganz Neues! Ihr bekommt gerade Panik, weil ihr noch keine Geschenke besorgt habt? Dann haben wir hier die besten Last-Minute-Geschenke zu Weihnachten für euch. Aber zuerst wünschen wir euch ganz viel Spaß mit den coolsten Weihnachtsliedern und ein fröhliches Weihnachtsfest! PS.: Sorry, aber natürlich findet ihr in dieser Liste auch Klassiker wie "Last Christmas" und "All I Want For Christmas Is You". Die dürfen einfach nicht fehlen, hoho. ❤️🎅

Shawn Mendes & Camila Cabello – "The Christmas Song"

Shawn Mendes hat zusammen mit Freundin Camila Cabello einen super romantischen Weihnachtssong rausgebracht. Dafür haben sie ihre eigene Version des amerikanischen Klassikers "The Christmas Song" aufgenommen. Das Musikvideo dazu ist unfassbar süß! Für diesen Song haben sie außerdem eine Spendenaktion gestartet. Die Einnahmen aus dem Weihnachtslied gehen gänzlich an die Organisation "Feeding America".

Julia Michaels & JP Saxe – "Kissin' In The Cold"

Und wir haben noch ein Musikerpaar, dass ein Weihnachtslied aufgenommen hat. Julia Michaels und JP Saxe haben sich bei ihrem Song "If The World Was Ending" kennengelernt und gleich verliebt. 2020 haben sie dann auch einen gemeinsamen X-Mas-Song veröffentlicht. "Habe ein Weihnachtslied mit meinem besten Freund @jpsaxe, den ich sehr oft küsse, rausgebracht", schrieb Julia auf Instagram. Bei dem Lied wird einem richtig warm ums Herz.

Liam Payne & Dixie D'Amelio – "Naughty List"

TikTok meets One Direction meets X-Mas – no joke! "TikTok"-Star Dixie D'Amelio hat zusammen mit One-Direction-Mitglied Liam Payne ein Weihnachtslied veröffentlicht. Für alle, die es ein bisschen lustiger und fetziger mögen, ist dieser Gute-Laune-Song genau das Richtige.

Why Don't We - "Kiss You This Christmas"

Sia - "Santa's Coming For Us"

Straight No Chaser - "All I Want For Christmas Is You"

Pentatonix - "God Rest Ye Merry Gentlemen"

Kylie Minogue - "At Christmas"

R. Kelly - "Home For Christmas"

Amy Grant - "Tennessee Christmas"

Little Mix - " Christmas (Baby Please Come Home)"

Ariana Grande - "Santa Tell Me"

Wham! - "Last Christmas"

Justin Bieber - "Mistletoe"

"Glee" - "Do They Know It's Christmas"

The Killers - "Don't Shoot Me Santa"

Mariah Carey – "All I Want For Christmas"

