Weihnachten in Frankreich!

Feiern die Franzosen auch mit einem Weihnachtsbaum? Und was essen die eigentlich zu Weihnachten? Wir sagen Dir wie Xmas dort gefeiert wird!

Bei den französischen Nachbarn kommt ähnlich wie bei uns am 6. Dezember der Nikolaus und bringt Geschenke. Besonders in Ostfrankreich, also in Elsass und Lothringen wird Nikolaus von "père fouettard" (dt. Knecht Rupprecht) begleitend, der weniger artigen Mädels und Jungs mit der Rute droht.

In Ostfrankreich ist der Weihnachtsmann nicht so sehr verbreitend wie im Rest Frankreichs. Hier wird man am 25. Dezember vom Christkind beschenkt. Dort stellt man sich das Christkind als eine junge Frau vor: Sie ist Weiß gekleidet und trägt eine wunderschöne goldene Krone. Im restlichen Frankreich kommt "père noël" (also der Weihnachtsmann) ebenfalls erst am 25. Dezember. Er trägt jedoch keine Jacke und Hose sondern ein langes rotes Gewand mit Zipfelmütze. Seine Geschenke sind auch nicht in einem Sack, sondern in einer "hotte" (dt.Tragekorb) wie bei der Weinernte.

"Le reveillon" (dt. Weihnachtsessen) ist der Höhepunkt des französischen Festes. Das Essen variiert zwar in den verschiedenen Regionen, doch vor allem werden Austern, Schnecken, Gänsebraten, Truthahn mit Kastanienfüllung, eine traditionelle Käseplatte und verschiedene Desserts serviert.

BRAVO.de wünscht allen Usern "Joyeux Noël" (dt. frohe Weihnachten)!!!

» So feiert man Weihnachten in Italien!

» So feiert man Weihnachten in Spanien!

» So feiert man Weihnachten in Holland & Belgien!

» So feiert man Weihnachten in England Großbritannien und Irland!

» So feiert man Weihnachten in Schweden!

» So feiert man Weihnachten in Norgwegen!

» So feiert man Weihnachten in Finnland!

» So feiert man Weihnachten in Dänemark!

» So feiert man Weihnachten in Polen!

» So feiert man Weihnachten in Russland!

» So feiert man Weihnachten in den USA!