X-Mas: So feiert man Weihnachten in Russland!

Und wie sieht's bei den Russen "das Fest der Leibe" aus?

In Russland wird Weihnachten ganz anders gefeiert als bei uns.

Dort freut man sich auf "Djed Maros" (dt. "Väterchen Frost"), also die russische Version des Weihnachtsmanns. Väterchen Frost wird von seiner Enkelin "Snegurotschka" (dt. Schneemädchen) begleitet.

Laut Erzählungen kommt er auf einer "troika" (dt. Schlitten) daher, der von drei Pferden gezogen wird und bringt den Kindern Geschenke. Außerdem trägt er - nicht wie bei uns eine Hose und Jacke - sondern einen roten langen Mantel mit weißem Pelz und ein großer Eiszapfen dient ihm als Gehstock.

Da in Russland die Monate nicht nach dem Julianischen Kalender gezählt werden, bringt "Väterchen Frost " die Geschenke erst am 7. Januar (das entspricht im Julianischen Kalender, also unserem Kalender, dem 25. Dezember).

In Russland ist das Weihnachtsessen zwar ohne Fleisch, aber trotzdem sehr festlich. Dort gibt es dann "Sakuski", das sind kalte Vorspeisen mit allerlei verschiedenen Salaten, Sülzen, eingelegten Fisch, Kaviar, Wurst, Piroschki (gefüllte Teigtasche aus Hefe oder Blätterteig), gefüllten Eiern und belegten Brötchen.

"Hristos Razdajetsja" (dt. frohe Weihnachten)

