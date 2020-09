Wann beginnt die Weihnachtszeit in Polen?

Auf der ganzen Welt feiert man anders Weihnachten. In Polen beginnt die Weihnachtszeit zum Beispiel schon mit dem 1. Advent. Die Adventszeit ist eine Art Fastenzeit, die erst an Heiligabend (24. Dezember) endet. Normalerweise wird ein traditionelles Weihnachtsfest in Polen in der Großfamilie gefeiert. Das "Wigilia" (dt. Weihnachtsessen) beginnt erst, wenn der erste Stern am Himmel aufgetaucht ist. X-Mas ist einer der wichtigsten Feiertage in Polen, noch wichtiger ist nur Ostern.

Traditionen & Bräuche: So feiert man Weihnachten in Polen

Polen ist ein sehr traditionelles Land mit vielen verschiedenen Bräuchen. In Polen wird an Weihnachten grundsätzlich ein Gedeck mehr aufgelegt, um Platz am Tisch für einen unerwarteten Besucher zu lassen. Ein Wink an die Bibel. In der Weihnachtsgeschichte versuchen Maria und Josef eine Herberge zu finden und werden an mehreren Wohnungen abgewiesen. Für ein traditionelles Weihnachtsfest in Polen ist es also sehr wichtig, dass niemand an diesen Feiertagen alleine ist oder hungert, so wollen sie ein Zeichen für Gastfreundschaft setzen. Zusätzlich liegt an jedem Gedeck ein "Opłatek" (dt. Oblate), also eine dünne Teigplatte aus ungesäuertem Mehlteig. Meist sind die Oblaten an Weihnachten mit Heiligenbildern bedruckt. Bevor alle anfangen zu essen, geht jeder mit seiner Oblate reihum zu jedem anderen Familienmitglied, gibt ein Stück seiner Oblate ab und bricht sich ein Stück von den anderen Familienmitgliedern ab. Dabei werden sich die besten Wünsche für das kommende Jahr zugesprochen.

Das Teilen der Oblaten an Weihnachten in Polen ist ein super schöner Brauch, den wir uns in Deutschland abgucken könnten stock.adobe.com/ teressa

Heiligabend: Das Weihnachtsessen in Polen

Da Heiligabend offiziell noch zur Fastenzeit gehört, wird am 24. Dezember grundsätzlich auf Fleisch verzichtet. Auf dem Tisch stehen dafür 12 verschiedene Gerichte als Anlehnung an die zwölf Apostel Jesu, aber auch die zwölf Monate des Jahres. Serviert wird dann:

eingelegter Fisch

"Barszcz" (Suppe mit Roter Beete und gefüllten Brötchen)

Karpfen in Biersauce

"Pierogi" (gefüllte Teigtasche aus Hefe oder Blätterteig)

Mohnkuchen. Eine sehr traditionelle Vorspeise ist dabei eine wird.

So ein traditionelles Weihnachtsfest in Polen ist also ziemlich lecker!

Polnische Weihnacht: Bescherung, Christkind und Weihnachtsmesse

Nach dem Weihnachtsessen, gibt es die Bescherung. Die Geschenke werden an Weihnachten in Polen vom Christkind gebracht, nicht vom Weihnachtsmann. Oft singt die Familie noch ein paar Weihnachtslieder zusammen, bevor die Geschenke ausgepackt werden. Die Fastenzeit endet übrigens mit der Mitternachtsmesse, diese wird im Anschluss an die Bescherung besucht. Nach der Messe sitzt die Familie oft noch im kleinen Kreis zusammen und isst etwas, meistens Süßigkeiten – die sind dann nämlich wieder erlaubt!

25. und 26. Dezember: Die Feiertage an Weihnachten in Polen

Auch am 25. und 26. Dezember wird in Polen noch weiter Weihnachten mit der Familie gefeiert. Für diese beiden Feiertage gibt es jedoch kaum feste Traditionen, die Bräuche sind von Familie zu Familie anders. Am 25. Dezember wird meistens noch ein großes Weihnachtsessen gezaubert. Da die Fastenzeit vorbei ist, wird an diesem Tag auch Fleisch aufgetischt. Ein beliebtes Gericht sind wie in Deutschland Gans oder Ente. Ähnlich traditionell feiert man Weihnachten übrigens auch in Polens Nachbarland Russland.

"Wesołych Świąt" (dt. frohe Weihnachten)!