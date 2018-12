X-Mas: So feiert man Weihnachten bei den Holländern & Belgiern!

Ziehen die Holländer auch zu Weihnachten ihre Holzklogs an und gibt's in Belgien an Weihnachten Pralinen?

Für Holländer und Belgier hat "Sinterklaas" (dt. Nikolaus) eine größere Bedeutung als der "Kerstman" (dt. Weihnachtsmann), obwohl die Holländer in den letzten Jahren ebenfalls begonnen haben, den Weihnachtsabend mit dem Weihnachtsmann zu feiern.

Wie der deutsche Nikolaus wird der holländische und der belgische Sinterklaas von einem Helfer namens "Zwarte Piet" (dt. Schwarzer Peter) begleitet. Dieser trägt einen Bischofshut und stützt sich auf einen gekrümmten Stab.

Nach Erzählungen kommt der "Sinterklaas" zusammen mit"Zwarte Piet", der das Jahr über in Spanien lebt Mitte November mit einem Dampfschiff in die Niederlanden. Dort wird er mit einem großen Fest begrüßt. Ab mitte November ziehen "Sinterklaas" und "Zwart Piet" öfter über die Dächer von Holland und lassen die Süßigkeiten und Kekse in die Kamine fallen. Bis zum 5. Dezember können die Kinder öfters ihre Schuhe unter den Kamin stellen und amnächsten Morgen Süßigkeiten darin finden. Geschenke gibts dann aber erst am 5. Dezember.

Dementsprechend sind der 5. Dezember in den Niederlanden und der 6. Dezember in Belgien als eigentliche Geschenktage anerkannt, während der 25. Dezember mehr ein religiöses Ereignis ist.

"Hartelijke Kerstgroeten" (dt. frohe Weihnachten) und "Zalig Kerstfeest" (dt. frohe Weihnachten)!

