X-Mas: So feiert man Weihnachten in den USA!

Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres. Weihnachtsmärkte, Plätzchen & Co., doch was geht bei den Amerikanern so alles ab? So wird X-Mas in den USA gefeiert.

Bei den US-Amerikanern wird "Christmas" oder X-Mas"ganz ausgiebig gefeiert. Traditionell legen sie leckere Äpfel und Moos vor das Haus um "Santa Claus" ( zu zeigen dass er erwartet wird und damit die Rentiere sich stärken können.

Außerdem werden die Häuser ganz bunt mit "party lights" und Weihnachtsfiguren geschmückt. Anschließend wird der "Christmas tree" einige Tage vor Weihnachten auf "Tree-Partys" gemeinsam mit Freunden oder Bekannten geschmückt.

"Christmas Eve" spielt nicht so eine wichtige Rolle wie bei uns. Der traditionelle Beginn für die Amerikaner ist "Christmas Day" (dt. 1. Weihnachtstag). Am Morgen des 25. Dezember dürfen die Kinder eines der unter dem bunt geschmückten Weihnachtsbaum liegenden Geschenke auswählen und anschließend auspacken.

Nach den Erzählungen glauben amerikanische Kids, dass "Santa Claus" am Nordpol lebt und dort das Jahr über alle Weihnachtsgeschenke der Welt herstellt und verpackt. Am "Christmas Eve" spannt Santa Claus seine acht Rentiere vor den Schlitten, und fliegt in der Nacht von Haus zu Haus, um allen Kindern Geschenke zu bringen. Er kommt durch den Schornstein und füllt die vor dem Kamin hängenden "stockings" (dt.Strümpfe) oder legt die Geschenke unter den "Christmas tree".

Schließlich wird am Morgen des "Christmas Day" nachgeschaut, was der "Santa Claus" in die aufgehängten Strümpfen gesteckt hat. An diesem Tag gibt es das dann auch das traditionelle "Christmas Dinner", was in den USA aus einem gefüllten "turkey" besteht.

