Weihnachten: Geschenkideen für Teenager

Weihnachten steht vor der Tür und du hast noch keinen Plan, was auf deiner Wunschliste stehen soll? Dann bist du hier genau richtig! Wir zeigen dir, welche Geschenke unter deinem Tannenbaum nicht fehlen dürfen. Auch zum Verschenken bestens geeignet. ;)

Geschenkideen für Boys

"Ultimate Ears Boom 2", ca. 85€ PR

Schluss mit losem Geld. Dieser Geldbeutel hat deine Finanzen immer im Blick. :)

"Henschel ROY Geldbörse", ca. 25€ PR

Spannung vorprogrammiert! Schaffst du es die verlassene Hütte zu verlassen, oder bleibst du für ewig gefangen? Eins steht fest: Für schwache Nerven ist dieses Spiel safe nicht geeignet. :D Psst: Reale Exit Spiele werden auch in den meisten größeren Städten angeboten. Dort werdet ihr dann als Gruppe für eine Stunde in einem Raum eingesperrt und versucht so verschiedene Rätsel zu lösen, um den Raum überhaupt nochmal verlassen zu können. Mega!

KOSMOS, ca. 15€ PR

Kopfhörer sind doch wirklich in jeder Lebenslage eine lifesaver, oder?! Wer sollte uns sonst den Schulweg ein wenig erträglicher machen.... Für die richtige Quali, sorgen diese Kopfhörer. Unbedingt ein Must Have!

JBL Kopfhörer "E45BT", ca. 80€ PR

Runter von der Couch und ab nach draußen! Die Erlebnisboxen von Jochen Schweizer sind für all diejenigen geeignet, die sich einfach nicht entscheiden können, was sie sich dieses Jahr überhaupt wünschen sollen. Denn in dieser Box befinden sich mehrere Outdoor Aktivitäten für die du dich dann je nach Lust und Laune entscheiden kannst.

Jochen Schweizer Erlebnisbox "Outdoor Spass", ca. 80€ PR

Geschenkideen für Girls

Reine, weiche Haut im Handumdrehen. Dafür sorgt diese kleine elektrische Gesichtsbürste. :)

"LUNA mini", ca. 90€ PR

Manche Fotos sind doch vieeeel zu schade, um sie nur auf dem Handy dabei zu haben, oder? Dieses süße Gerät druckt deine Handyfotos im Nu aus.

"HP Sprocket, Fotodrucker, weiß", ca. 120€ PR

Die Uhrzeit immer im Blick! Diese Uhr ist so oder so ein mega Hingucker. We <3!

"Paul Hewitt", ca. 125€ PR

Selfie-Queens aufgepasst. Damit in Zukunft deine Fotos noch schöner werden, greifst du am besten auf ein Ringlicht zurück. Das sorgt dafür, dass das Licht auf deinen Selfies immer perfekt ist. Yay!

"Selfie-Ring-Licht", ca. 15€ PR

Wer braucht im Winter schon unpraktische Handschuhe, wenn dieser Coffee to go Becher einem vieeeel besser die Hände wärmen kann?!