Süßer Baumanhänger

Tierische Weihnachten: Die Christbaumkugel wird ein süßer Eisbär. K. Weber / Bauer Media

Dafür bemalst du einfach eine helle Christbaumkugel mit schwarzer Acrylfarbe oder einem schwarzen wasserfesten Stift. Super süß und ganz schnell gemacht! Dabei kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Wenn du ein Tier gestalten möchtest, kannst du auch noch Ohren aus Pappe,Tonpapier, Filzstoff oder Federn ankleben. Et voila - fertig ist das Last-Minute-Geschenk! Wenn dir der Eisbär gefällt, solltest du unbedingt Einhorn, Panda & Co. auschecken. Hier findest du coole Upgrades für deine Weihnachtskugeln.

Sprücheglas

Ein Glas voller toller Sprüche! K. Weber / Bauer Media

Besorge dir buntes Tonpapier, schnapp dir Schere und Stift und los geht's! Das Tonpapier schneidest du in kleine Zettel, die du später klein zusammenrollen kannst. Überlege dir vorher genau, wem du das Sprücheglas schenken willst und schreibe auf jeden Zettel eine individuelle Botschaft. Das kann eine ganz persönlicher Gedanke, ein Zitat, ein Kompliment oder ein Spruch sein. Hauptsache es berührt die beschenkte Person!

Fotowand

Picture Perfect: Eine Fotowand bringt deine Fotos zum Strahlen. K. Weber / Bauer Media

Für dieses Last-Minute-Weihnachtsgeschenk brauchst du eine Tafel, Kreidestifte, gemustertes Klebeband und Fotos von dir und der beschenkten Person. Klebe die Fotos in unterschiedlichen Abständen und Größen mit dem bunten Klebeband auf die Tafel und umrande sie kunstvoll mit der Kreide. Super dekorativ und eine schöne Erinnerung an gemeinsame Momente, z.B. vom letzten Sommer! Persönliche Geschenke mit Fotos kommen immer gut an, probiers aus: Fotogeschenke selber machen.

Lesezeichen

Das perfekte Last-Minute-Geschenk für alle Bücherwürmer! K. Weber / Bauer Media

Süß und praktisch zugleich. Kreativ gestaltete Lesezeichen sind ein Hingucker in jedem Buch oder Timer und die beschenkte Person wird immer an dich denken, sobald sie das Buch aufschlägt. Dafür brauchst du buntes Tonpapier, Kartonpapier, Sticker, Filzstifte, farbige Kordel, einen Locher und Sprüche. Das dicke Papier schneidest du in Streifen und stanzt ein Loch in den oberen Rand, wo du die Kordel durchziehen und verknoten kannst. Danach geht es ans Dekorieren! Ihr seht - Weihnachtsgeschenke müssen nicht immer teuer oder aufwändig sein! Viel Spaß beim Verschenken und Merry Christmas!