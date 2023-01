"Heartstopper"-Star wehrt sich gegen Hate

Im Februar wird mit "Hogwarts Legacy" ein neues Harry Potter Spiel veröffentlicht. Dieses ermöglicht den Spieler*innen die Schule für Hexerei und Zauberei in einer offenen Spielwelt zu erleben. Es spielt im 19. Jahrhundert und Spieler*innen können ihre magischen Fähigkeiten durch das Meistern von Zaubersprüchen, das Brauen von Tränken, das Zähmen von magischen Biestern und vieles mehr verbessern.

Viele Menschen stehen dem Spiel aber sehr kritisch gegenüber und wollen es boykottieren. Der Grund: Die transphobischen Äußerungen von J.K. Rowling in der Vergangenheit. Letzte Woche wurde dann bekannt, dass Sebastian Croft, der Ben Hope in der Netflix-Serie "Heartstopper" spielt, einen der spielbaren Charaktere sprechen wird. Dafür wurde er in den sozialen Medien sofort heftig kritisiert.