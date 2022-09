TikTokerin stirbt mit 21 Jahren

TikTokerin verunglückt tödlich

In ihren TikToks sprach Studentin Tanya Pardazi über Übernatürliches, Psychologie oder teilte Geschichten aus ihrem Leben. Über 100.000 Follower*innen verfolgten die Videos der 21-Jährigen, mehr als zwei Millionen Likes bekam sie für ihren Content. Bei einem Fallschirmsprung in Innisfil in Kanada ist Tanya nun tödlich verunglückt.

Tanya Pardazi stürzt in den Tod

Es war der erste Solo-Fallschirmsprung, den die TikTokerin absolvierte. Laut einem Statement von „Skydive Toronto“ habe die kanadische Studentin „den sich schnell drehenden Hauptfallschirm in geringer Höhe ausgelöst, ohne, dass der Reservefallschirm die nötige Zeit und Höhe hatte, sich zu entfalten“. Nach ihrem Aufprall wurde Tanya in ein Krankenhaus eingeliefert, wo nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte.

„Das Leben war ihr zu langweilig und sie versuchte immer, etwas Abenteuerliches zu tun“, beschreibt eine Freundin Tanya nach ihrem tödlichen Unfall gegenüber CTV News Toronto. Unter ihrem letzten TikTok-Video, in dem sie den anstehenden Fallschirmsprung erwähnt, bekunden Follower und Fans ihr Beileid.

