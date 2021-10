TikTok: Das sind die erfolgreichsten Stars Deutschlands

TikTok Deutschland: Wer gehört zu den erfolgreichsten Stars der App?

TikTok hat auch in Deutschland viele Stars hervorgebracht. Klar, Charlie D'Amelio, Khaby Lame und Co. gehören zu den erfolgreichsten Accounts der Welt. Aber auch hier bei uns gibt es viele Creator*innen, die jeden Tag Millionen Fans überzeugen.

Die Influencer-Agentur weCreate bringt zusammen mit influData eine monatliche Liste der erfolgreichsten TikToker und TikTokerinnen aus Deutschland raus. Dabei wird in die Kategorien "Craetor*innen mit deutschem Content" und "Creator*innen mit internationalem Content" unterteilt. Sportler*innen sind von der Analyse ausgeschlossen und die Accounts müssen mindestens 5 Posts die Woche vorweisen können. Wir verraten euch, welche TikTok-Stars in Deutschland laut ihren Follower-Zahlen am erfolgreichsten sind.

Die erfolgreichsten TikTok-Stars mit deutschem Content

Blauer Haken, eine starke Community und viel Leidenschaft: Wir haben die 15 erfolgreichsten TikTok-Accounts aus Deutschland für euch zusammengefasst.

@hakimslo 6.43 Mio. @dalia 6.25 Mio. @julesboringlife 5.32 Mio. @marionovembre 5.05 Mio. @enyadres 4.73 Mio. @emiirbayrak 4.32 Mio. @herranwalt 4.30 Mio. @jamootv 4.28 Mio. @lukasrieger 4.07 Mio. @bananenjunkie 3.82 Mio. @twenty4tim 3.78 Mio. @midovibes 3.72 Mio. @youneszar 3.71 Mio. @juliabeautx 3.64 Mio. @wifiloo_m 3.58 Mio.

Die erfolgreichsten deutschen TikTok-Stars mit internationalem Content

Natürlich gibt es auch unter den deutschen TikTok-Stars einige Creator*innen, die ihren Account fast ausschließlich auf Englisch bespielen und damit automatisch ein breiteres Publikum in der App ansprechen. Hier gibt es die Top-15 der erfolgreichen internationalen Accounts aus Deutschland.

@youneszarou 38.85 Mio. @condsty 20.03 Mio. @lisaandlena 13.65 Mio. @avemoves 13.01 Mio. @thispronto 12.83 Mio. @annacatify 11.87 Mio. @itskingchris 11.66 Mio. @noeminikita 11.27 Mio. @insecthaus_adi 11.01 Mio. @falcopunch 10.60 Mio. @patrox 7.25 Mio. @nickaufmann 6.92 Mio. @williwhey 6.74 Mio. @tornado1261 6.23 Mio. @daveardito 6.12 Mio.

Die aktuellen Zahlen ergeben sich aus dem Monat September. Dieser Artikel wird monatlich geupdatet und mit den neusten Zahlen versehen.

