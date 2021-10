TikTok Luxuswohnung von Dixie D'Amelio: Fans überrascht von Detail

Dixie D'Amelio: TikTok-Star zeigt Luxuswohnung zum ersten Mal

Dixie D'Amelio hat endlich ihre Wohnung gezeigt! Fans haben schon lange darauf gewartet und der TikTok-Star hat es jetzt geschafft eine vollständige Tour durch ihre Luxuswohnung zu posten. Dixie D'Amelio ist nämlich bereits aus dem Familienhaus ausgezogen – natürlich ist sie trotzdem immer noch sehr oft in der Villa D'Amelio, wo sie zusammen mit Charli und ihren Eltern auch die Reality-Serie dreht.

Gleich zu Beginn sagt sie: "Nach einem Jahr in dieser Wohnung mache ich endlich eine Apartment-Tour. Es ist immer noch nicht komplett fertig und ich ziehe in ein paar Monaten auch aus – also wird es Zeit!" Wohin sie zieht, hat Dixie D'Amelio nicht verraten. In eine größere Wohnung? Ein Haus? Mit Boyfirend Noah Beck zusammen? Oder wieder zu ihren Eltern? Das wird sie sicher früher oder später noch verraten. In den Kommentaren sind Fans eh total abgelenkt von einem Detail, dass alle in der Wohnung überrascht hat …

Fans feiern Detail in TikTok-Luxuswohnung: Dixie D'Amelio ist EXTREM ordentlich, bye

Ein Detail ist Fans in der TikTok-Luxuswohnung sofort aufgefallen: Dixie D'Amelio ist extrem ordentlich, also so richtig EXTREM. In den Kommentaren unter dem YouTube-Video können sich Fans kaum halten. "Ich wünschte, ich wäre so organisiert wie sie", ist einer der häufigsten Kommentare unter ihrem Video. Und kein Wunder, sogar die Lebensmittel des TikTok-Stars sind sorgfältig geordnet. In ihrer Luxuswohnung ist jedes Detail durchdacht, alles in schwarz-weiß und super aufgeräumt. Nur ein paar bunte Plüschtiere von ihrem Freund Noah Beck bringen ein bisschen "Chaos" in die stylische Wohnung. Also wir würden dort nicht ausziehen wollen!

"Dieses Apartment zeigt genau, wie engagiert sie zum Thema "Arbeit" steht – ungeachtet davon, dass alle sagen, sie würde nichts tun und nichts verdienen. Sie arbeitet ganz offensichtlich hart und ist sehr leidenschaftlich, wenn es um ihre Projekte geht", schreibt eine Userin unter dem Video und trifft es ziemlich auf den Punkt. Ein anderer Fan hat auch eine plausible Begründung für die Ordnung in ihrer Wohnung: "Ich wollte gerade sagen, dass dies die perfekte Ordnung für jemanden mit ADHS ist, weil man so alles, was man besitzt und zu essen hat auf einem Haufen sieht und dann hast du es selbst erwähnt. Ehrlich, deine Ordnung ist sehr befriedigend." Dixie D'Amelio hat schon öfter offen zugegeben, dass sie ADHS hat. Aber wir können dem nur zustimmen: Es ist sehr befriedigend sich ihre Apartment-Tour anzugucken.

