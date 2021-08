Noah Beck: Ansage an Dixie D’Amelios Ex!

TikTok-Traumpaar: Dixie D’Amelio und Noah Beck

Schon fast ein Jahr sind die beiden TikTok-Stars ein Liebespaar. Im September 2020 bestätigte Noah Beck die Liebesbeziehung mit Dixie D’Amelio. Auch wenn nun die meisten ihre Beziehung feiern, so hatten sie doch gerade am Anfang viele Hater und es wurde ihnen eine krasse Anschuldigung an den Kopf geworfen: Dixie D’Amelios und Noah Becks Beziehung soll gefaked sein! Doch die liebevolle Art der beiden hat vielen in den vergangenen Monaten das Gegenteil bewiesen. Bevor die zwei sich nähergekommen sind, waren sie befreundet. Sie haben zusammen TikTok-Videos gedreht und Dixie war mit Griffin Johnson zusammen. In einem aktuellen Interview hat Noah Beck nun seine knallharte und ehrliche Meinung zu Dixie D’Amelios Ex gedroppt! ⤵️

TikTok: Das sind die erfolgreichsten Accounts

Noah Beck: Das denkt er über Dixie D’Amelios Ex-Beziehung

Dixie D’Amelio und Griffin Johnson waren von Februar bis Juli 2020 ein Paar. Damals waren Noah und Dixie schon befreundet und haben TikTok-Videos zusammengedreht. Nun hat er mehr über diese Zeit erzählt: „Bereits damals, als ich bei Dixie war und wir TikToks gedreht haben, ist mir aufgefallen, dass es so gewirkt hat, als ob Dixie und Griffin nicht zusammengehören. Ich weiß nicht alles über Mädchen (das tut keiner), aber die Art und Weise, wie sie zueinander waren, als er da war … Ich dachte, das scheint nicht so zu sein, als würden sie miteinander sein wollen, und es scheint, um ehrlich zu sein, nicht real zu sein.“ Noah Becks Meinung nach, hatten Dixie D’Amelio und Griffin Johnson nie eine gute Beziehung! Knallharte und direkte Worte, die der 20-Jährige da äußert. Noah hat in Dixie sein Gegenstück gefunden, ist mega happy und möchte sie nicht mehr hergeben. Die beiden haben nur noch Augen füreinander und das ist sehr sweet. 🥰

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->