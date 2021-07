Dixie D'Amelio: Zerbricht Eifersucht ihre Liebe zu Noah Beck?

Dixie D'Amelio eifersüchtig auf Girls mit denen Noah Beck geshippt wird

Dixie D'Amelio und Noah Beck sind das absolute Traumpaar auf TikTok. Aber wie in jeder Beziehung, scheinen auch die TikTok-Stars ihre Höhen und Tiefen zu haben. Schon öfter musste sich das TikTok-Traumpaar zu Gerüchten äußern, die behauptet haben, dass ihre Beziehung nur gefaked sei. Dixie musste sich vor Fans auch schon rechtfertigen, warum sie mal gemein zu ihrem Boyfriend Noah Beck war. Eine Beziehung im Rampenlicht ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man dazu neigt ein bisschen Eifersüchtig zu sein – wie Dixie D'Amelio. Der TikTok-Star sprach in einem neuen Video jetzt darüber, wie schwer es für sie sei, wenn Noah mit anderen Frauen geshippt wird. "Wenn ich sehe, dass er ein Video mit jemandem gepostet hat und sie geshippt werden, frage ich mich: 'oh mein Gott, sind sie ineinander verliebt?'", gesteht Dixie ehrlich in dem Video. Eifersucht hat schon viele Beziehungen zerbrochen, wird das auch die Beziehung von Dixie und Noah belasten?

TIKTOK: SO VIEL VERDIENEN DIE STARS

Dixie D'Amelio: Belastet Eifersucht ihre Beziehung mit Noah Beck?

In dem Video erklärt Dixie D'Amelio weiter: "Es brennt sich in deinen Kopf. Wenn ich das ständig lese und Edits sehe, dann denke ich mir schon manchmal: 'Oh mein Gott, sieh nur, wie sich die beiden angucken." Arme Dixie, Eifersucht ist nie ein leichtes Thema, aber verständlich, wenn man sich tagtäglich so viele Meinungen von verschiedenen Menschen durchlesen muss. Eigentlich muss sich die Sängerin jedoch gar keine Sorgen machen. Noah Beck scheint seit 2020 super happy mit seiner Dixie zu sein und hat nur Augen für sie. Die beiden posten süße Fotos zusammen, lustige TikToks und unternehmen viel gemeinsam. Eigentlich gibt es gar keinen Grund für Eifersucht. Wir hoffen jedenfalls sehr, dass ihre Liebe stärker ist, als das! Damit eine Beziehung nicht an Eifersucht zerbricht, muss man nämlich einfach nur offen darüber reden und Dixie beweist in ihrem Video, dass sie das ganz gut kann.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->