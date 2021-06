Charli und Dixie D'Amelio starten neue Serie "Squeaky and Roy"

Charli und Dixie D'Amelio haben ihre Fans mal wieder mit einem neuen Projekt überrascht. Nachdem eigentlich alle darauf warten, wann endlich die Reality-Serie der D'Amelios startet, kommt jetzt vorab eine ganz andere Serie: ein Comic, zumindest so halb! Charli, Dixie, Marc und Heidi D'Amelio spielen alle in der digitalen Serie "Squeaky and Roy" mit. Die besteht aus Kurzvideos, die alle auf TikTok, Instagram und Triller veröffentlicht werden. Doch sie sind nicht ganz alleine: An ihrer Seite spielen zwei Cartoon-Charaktere, Squeaky ist Dixies Kindheits-Teddybär und Pinguin Roy sein neuer bester Freund. Wir verraten euch, was euch in der neuen Serie der TikTok-Stars erwartet …

DISNEY PLUS: DAS SIND DIE BELIEBTESTEN SERIEN UND FILME

"Squeaky and Roy": Das erwartet euch in der neuen Serie von Charli und Dixie D'Amelio

Film- und Serien-technisch läuft es bei den beiden. Schließlich soll Charli D'Amelio sogar eine Gastrolle in der "High School Musical"-Serie bekommen. Aber zurück zu der digitalen Serie: Squeaky basiert auf dem Lieblingsplüschtier von Dixie D'Amelio, welches sie vor vielen Jahren auf dem Flughafen verloren hat, als sie klein war. All diese Jahre später, ist Squeaky zurück, zieht in das Haus der D'Amelios ein und bringt seinen besten Freund Roy mit, einen lila Pinguin. "Als wir uns mit 'Invisible Universe' getroffen haben, waren wir gleich begeistert von der Idee Cartoon-Charaktere für Social Media zu erstellen, die später auch überall in Filmen und im TV auftauchen können", erklären Charli und Dixie D'Amelio gegenüber der Variety, "Wir dachten, dass es bestimmt spaßig ist mit der ganzen Familie, unser eigenes Franchise zu kreieren. Wir könnten nicht glücklicher damit sein, wie Squeaky und Roy geworden sind." Super cool! Auf dem Instagram-Account @squeakyandroy könnt ihr sogar schon die ersten Videos der Serie sehen!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->