Dixie D’Amelio: Neuer Song "F*ckboy" schießt gegen Ex-Freund

Dixie D’Amelio: Neuer Song F*ckboy über Ex-Freund Griffin Johnson?

TikTok-Star Dixie D’Amelio droppte ihren neuen krassen Song "F*ckboy". Auf ihrem YouTube-Kanal hat das Musikvideo bereits über 700 Millionen Aufrufe und das wohl die Premiere erst sechs Stunden her ist (Stand: 14.05.2021). Wow! 🔥 Der Titel alleine sagt schon so einiges, aber mit wem rechnet Dixie D’Amelio ab? Ihre Fans diskutieren fleißig in den Kommentaren. Zuerst hatten sie Angst, dass es sich um Boyfriend Noah Beck handelt. Aber keine Panik, die beiden sich nach wie vor happy in love und es geht hier nicht um Noah! 🥰 Schaut man sich die Lyrics des Tracks genauer an, merkt man schnell: Dixie D’Amelio wurde wirklich schwer verletzt! '„Ich hab‘ mich gefragt, wer heute wohl in deinem Bett schläft. Mein Kopf wusste, dass ich dir egal bin, aber mein Herz wollte nicht hören. Ich dachte du bist immer da für mich, aber du warst nach einer gefühlten Minute schon weg“ ', ist nur ein kleiner Auszug des Songs. Das brachte ihre Fans schnell auf Griffin Johnson. Schießt Dixie D’Amelio wirklich gegen ihren Ex-Freund Griffin Johnson? Die beiden haben sich im Juli vergangenen Jahres getrennt, aber leider nicht im Guten. Es gab einen Rosenkrieg zwischen ihnen. Griffin warf Noah und Dixie vor, dass schon länger etwas zwischen ihnen lief und Dixie warf Griffin wiederum Untreue vor. 😯

Dixie D'Amelio: 10 Fakten über den TikTok-Star

Dixie D'Amelio und Charli D'Amelio: Wahre Alleskönner

Die beiden D’Amelio Schwester scheinen alles, was sie anfassen in Gold zu verwandeln. Dixie arbeitet fleißig an ihrer Musikkarriere, Charli veröffentlicht ein Buch, die gesamte D’Amelio Family bekommt eine eigene Reality-TV-Show und Dixie und Charli D'Amelio gehen nun auch unter die Mode-Designer! Und vergessen wir nicht die beiden sehr erfolgreichen TikTok-Accounts der Stars. Wir sind gespannt, welche weiteren Projekte die D’Amelio Schwestern anpacken werden. 💪🏻

