TikTok-Superstar Dixie D'Amelio: Angst vor Pleite

Markenklamotten, teure Urlaube und eine fette Villa: In kürzester Zeit wurde Dixie D'Amelio zu einem Weltstar durch TikTok. Ein Sprungbrett für eine fette Karriere. Zusammen mit ihrer Schwester Charli D'Amelio wird sie eine Reality-Serie bekommen. Außerdem veröffentlicht Dixie D'Amelio immer wieder neue Songs und hat sich mittlerweile ein festes Standbein in der Musikbranche aufgebaut. Mit Rap-Star Wiz Khalifa hat sie zum Beispiel an "One Whole Day" zusammengearbeitet und dort einen Tipp bekommen, den sie so schnell nicht vergessen wird: "Wiz Khalifa war am Set für das 'One Whole Day' Video total crazy, aber er sagte mir: 'Spare dein Geld.' Und ich versuche wirklich mein Geld nicht für sinnlose Dinge auszugeben, weil ich es sparen will, um irgendwann in langfristige Dinge zu investieren." Trotz ihres Erfolgs erzählt sie, dass es ihr manchmal schwerfällt das alles zu glauben. Bei all dem Hype, hat auch Dixie D'Amelio Angst irgendwann vor der Pleite zu stehen. Auch wenn das zunächst unrealistisch klingt, so ging es leider schon vielen Stars …

Dixie D'Amelio: Darum hat sie Angst vor der Pleite

Klar, aktuell ist Dixie D'Amelio weit davon entfernt pleite zu sein oder Geld zu verlieren. Aber es ist sehr schlau von ihr vorausschauend zu denken und sie hat auch einen ziemlich besonderen Grund für ihre Ängste: "Ich habe das Internet jetzt für eine sehr lange Zeit beobachten können. Ich habe Menschen kommen und gehen gesehen. Ich weiß, dass die meisten Dinge nicht für immer sind. Ich werde nicht für immer in der Position sein, in der ich aktuell bin. Also spare ich mein Geld und versuche herauszufinden, wie ich auch langfristig etwas davon haben kann." TikTok, Instagram oder die Musikwelt ohne Dixie D'Amelio? Können wir uns eigentlich nicht vorstellen! Trotzdem ist es sehr bodenständig von ihr sich nicht auf ihrem Fame auszuruhen, sondern auch zu versuchen, für die Zukunft vorzusorgen.

