TikTok-Stars ziehen zusammen: So luxuriös ist ihre Villa!

Ab heute startet das "9:16 Creator House"! Neun der reichweitenstärksten TikTok-Stars Deutschland ziehen für 100 Tage auf einer luxuriösen Villa auf Ibiza zusammen. Ihre Reise könnt ihr in als Serie verfolgen. Nic Kaufmann, Nadine Breaty, Rick Azas, Tobi.you, Alex_Freerun, Karim Jamal, Theresa Ankirchner, Lucy.lacht und Theo Carow sind die Bewohner*innen des "9:16 Creator House", wo die TikTok-Stars natürlich viele Videos für euch produzieren werden. Fast wie eine Reality-Show auf Social Media und sehr ähnlich wie das Hype House aus Amerika – nur anders! Denn in der TikTok-Villa geht es um Awareness, nicht Trash. Auf die Bewohner*innen warten neben einer guten Zeit viele Challenges und prominente Gäste! Jetzt gibt es den ersten Teaser zu der Social-Serie mit den TikTok-Stars und wir bekommen zu sehen, wie luxuriös die Villa ist. Das Leben der TikToker*innen könnt ihr natürlich auf TikTok verfolgen, aber auch auf YouTube gibt es jeden Tag ein Video und bald sogar Live-Streams!

"9:16 Creator House": Die TikTok-Stars erwartet eine luxuriöse Villa und coole Challenges

Warum eigentlich "9:16 Creator House"? Der Name ist nicht nur eine Anspielung auf das gängige Format von TikTok-Videos, sondern steht auch für neun TikTok-Stars, die 16 Challenges absolvieren müssen. Die Challenges beschäftigen sich mit Problemen unserer Zeit. Jede Woche beschäftigen sich die Bewohner*innen mit einem Thema, der viralste Content gewinnt am Ende. Das alles erleben die TikTok-Stars aus Deutschland übrigens in einer super luxuriösen Villa auf Ibiza. Elf große Suiten auf mehr als 2.000 Quadratmetern und 10.000 Quadratmetern Grundstück. Hier kann man sich austoben. Auf YouTube haben die TikTok-Stars auch schon das erste Video hochgeladen mit mehreren kleinen Room-Touren durch das Haus. Dabei gibt es echt einige heftige Details zu entdecken. Der*Die Gewinner*in räumt am Ende übrigens einen fetten Preis ab: Die Schlüssel für die Villa, welche einen Monat danach genutzt werden das, einen Platz in Staffel 2 und auch eine Rolle in einer TV-Show. Ihr solltet eure Favoriten also unbedingt supporten!

