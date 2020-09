Wie heißt Tobi.You wirklich?

Tobi.Yous Vorname ist Tobias, seinen Nachnamen möchte der TikTok-Durchstarter aber nicht öffentlich preisgeben 😉

Wie alt ist Tobi.You?

Tobi wurde am 28.8.2002 geboren und ist 18 Jahre alt(Stand: 14.9.2020). Vom Sternzeichen ist er Jungfrau, auch wenn er nicht wirklich an Sternenbilder und deren Bedeutung glaubt… ♍️

Ist Tobi.You Deutscher?

Ja, Tobis Eltern sind beide deutsch. 🇩🇪 Im BRAVO-Interview hat er verraten: „Irgendwas Italienisches war da mal vor vielen Generationen, zwar keine direkten Wurzeln, aber der Opa, eines Opas, dessen Onkel und so weiter…“

Hat Tobi.You Geschwister?

Tobias hat eine ältere Schwester, sie lebt in München und arbeitet dort als Ergo-Therapeutin! Er kommt übrigens aus einer typisch deutschen Familie, seine Mum arbeitet als Schulbegleiterin, sein Dad im Büro: „Social-Media ist zwar neu für meine Eltern aber seit ich ihnen gezeigt habe, was ich da so mache, feiern sie es! Sie stehen hinter mir und sagen ich soll machen worauf ich Lust habe“, verrät er.

Woher kommt Tobi.You?

Tobi wurde in einer kleinen Stadt in der Nähe von Lörrach geboren. Aufgewachsen ist er im Dreiländereck zwischen Freiburg, Basel und Straßburg. Doch all zulange möchte er hier nicht mehr bleiben: „Ich überlege nach München oder Berlin zu ziehen!“. Schließlich lebt in München nicht nur seine Schwester, sondern auch sein Bro und TikTok-Kollege Nic Kaufmann!

Auf welche Schule ist Tobi.You gegangen?

Er hat die örtliche Realschule besucht, an der er 2018 seinen Abschluss, die "Mittlere Reife" gemacht hat, danach hat er eine Ausbildung begonnen.

Was macht Tobi.You beruflich?

Eigentlich ist Tobi schon im dritten Ausbildungsjahr zum Industrie-Mechaniker, ursprünglich wollte er danach noch seinen „Techniker“ machen, was ihm ein Studium an einer FH ermöglicht hätte – doch dann kam der TikTok-Hype! Um sich auf seine Social-Media-Karriere zu konzentrieren, hat er seine Ausbildung vor rund zwei Wochen pausiert. (Stand: 14.9.2020)

Wie wurde Tobi.You fame?

Der Tik-Tok-Fame kam bei Tobi von heute auf morgen: „Ich und mein Bro (@Ehrenväter) haben einfach ein Video gedreht, auf dem wir zu dem Song „Outside“ von Calvin Harris viben“, lacht er im Interview. Das war Mitte August, mittlerweile hat der Clip über 18 Millionen Views und Tobi über 2 Millionen Follower und 4.5 Millionen Likes. Klar, das auch alle anderen TikToks von Tobi viral gegangen sind – und er somit zum TikTok-Star geworden ist. Auch auf Instagram ist er schon ein Star und hat über 230K Abonennten (Stand: 14.9.2020) Monatlich macht er ca. ein Plus von 100.000 Views - KRASS!

Was sind Tobi.Yous Hobbys?

Vor TikTok & Co. hat Tobi super gerne Fußball und Tennis gespielt, sogar im Verein! Doch Job, Familie, Freunde und natürlich auch Social-Media nehmen viel Zeit in Anspruch. Daher trifft man Tobi nur noch selten auf dem Sportplatz. ⚽️🎾

Hat Tobi.You Haustiere?

Seine zwei Landschildkröten „Enni & Minni“ gehören fest zur Familie, sie sind sogar älter als Tobi! 😅 🐢

