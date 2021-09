TikTok: So bekommst du den blauen Haken

TikTok: Das macht die Plattform aus

Die Social-Media-Plattform TikTok ist für seine Vielfalt bekannt. Auf keiner anderen aktuellen Plattform kann man so leicht viral gehen und an Reichweite wachsen. Viele mögen die App auch so gerne, weil man sich so kreativ ausleben kann. Es gibt viel mehr als nur die typische Dance-Kategorie. Man kann Vlogs hochladen, Reise- und Kochvideos posten, Pranks hochladen. Es gibt die Kategorie Musik, Sport, Comedy und vieles mehr. Und vergessen wir nicht die vielen verrückten Challenges, die es alle paar Wochen auf TikTok gibt. Doch was steckt hinter dem blauen Haken auf TikTok und wie bekommt man ihn?

TikTok: Was macht den blauen Haken so besonders?

Erst einmal sollten wir für alle die Frage beantworten: Was ist der mysteriöse blaue Haken eigentlich? Der blaue Haken ist (wie der Name es schon sagt) ein kleiner blauer Haken, welcher hinter deinem TikTok-Namen steht. Er ist in deinem Profil und für alle anderen User ersichtlich. Er verifiziert deinen Account. Aber wieso sind so viele auf den blauen Haken scharf?

Ansehen -> Den blauen Haken bekommen meist nur die großen Firmen, Promis, Stars, eben die ganz bekannten Personen der Öffentlichkeit

Echtheit -> Gerade bei Promis hat man oft Fanseiten und es quasi gar nicht der echte Künstler*in hinter dem Profil. Anders ist es bei einem Profil mit blauem Haken. Da kannst du dir zu 100 % sicher sein, dass es die echte Person ist!

Wie bekomme ich den blauen Haken auf TikTok?

Anders als auf anderen Plattformen erlaubt TikTok es seinen Usern nicht, die Verifizierung zu beantragen. Bei Insta kann man zum Beispiel einen Antrag stellen. Bei der Social-Media-Plattform TikTok muss man einfach gewisse Kriterien erfüllen, um den blauen Haken zu bekommen.

Du solltest eine Community haben, die aktiv ist und sich an die TikTok Community-Richtlinien hält

Authentizität und Einzigartigkeit wird belohnt!

Wenn du TikToks Aufmerksamkeit bekommst -> z.B. tägliche sehr stark wachsende Follower-Zahl

Die Watch-Time deiner Videos sollte hoch sein -> Wenn die User bei deinem Content hängen bleiben und ihn immer wieder anschauen ist das super!

Viral gehen! Das ist immer ein sehr guter Step um dem blauen Haken näherzukommen.

Den blauen Haken auf TikTok kann man sich nicht kaufen! Falls du das irgendwo lesen solltet, dann nimm bitte Abstand von solchen dubiosen Angeboten. Die Leute wollen dich nur übers Ohr ziehen!

TikTok: Das ist der wichtigste Tipp!

Es gibt einen Tipp, welchen dir jede*r Influencer beziehungsweise Content Creator auf den Weg geben wird. Das Wichtigste in der Welt von Social Media ist immer der Spaß! Hast du Spaß an den Videos und den Content, den du ins Netz stellst, dann wird der Erfolg irgendwann von ganz alleine kommen. Die Leute, die deine Videos sehen werden, nämlich merken, aus welchen Absichten du den Content produziert. Nämlich ob du ans schnelle Geld und den Fame denkst. Hast du Spaß an dem, was du tust, erfüllt es dich, dann wird alles nach und nach von alleine rollen und die Leute werden deinen Content in den Himmel hoch loben! 😊 PS: Check doch auch mal unsere TikTok-Profile ab (falls du das noch nicht getan haben solltest). @bravomagazin und @bravogirl.magazin ✨

