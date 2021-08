Heidi Klum: Höschen-Blitzer in TikTok Video – „Noitz an mich…“

Heidi Klum: Mit diesem TikTok-Clip ging sie viral!

Cara Delevingne, Miley Cyrus, Paris Hilton & Co. – ihnen allen ist dieses Missgeschick schon einmal passiert: ein Höschen-Blitzer! Manchmal unterschätzt man die Lange seines Kleides oder Rocks einfach oder es kommt ein Windstoß und HUCH! Schon sieht man kurzzeitig die Unterwäsche der Stars. Nun kann auch Modelmama Heidi Klum ein Liedchen davon singen. Heidi ist derzeit eine der Juror*innen der amerikanischen Talent-Show „America's Got Talent“. In der Drehpause stand sie auf und neigte sich für ein Selfie zu ihrer Kolleg*in Sofia Vergara (Modern Family). Doch dabei geschah das Unglück! Heidis Rock rutschte hoch und man sah ihren Po samt Unterwäsche! Und es geht noch weiter. Es hätte ja schon gereicht, wenn „nur“ das Publikum das gesehen hätte, aber jemand von den Zuschauer*innen vor Ort filmte das Ganze und der Clip landete auf TikTok. Heidi Klum ging sogar (unfreiwillig) mit diesem Clip viral und merkte es erst einige Tage später! Mittlerweile hat sie das Video sogar selbst auf ihrem Instagram-Account gepostet und dieses geteilt. Heidi schrieb dazu: „Notiz an mich: Beuge dich nicht vor, wenn du einen kurzen Rock trägst! 😂🤣“

Nippelblitzer, Höschen-Gate und Co. – die peinlichsten Momente der Stars

So reagiert das Netz auf das Video

Und wie reagiert die Öffentlichkeit? Die finden es gar nicht schlimm! Im Gegenteil. Die User auf TikTok finden das Malheur eher witzig. „TikTok braucht eine Zoom-Funktion“ und „Endlich hat es sich mal rentiert, ein TikTok-Video bis zum Schluss zu schauen“ sammeln sich unter dem Video. Heidi selbst hat die Kommentar-Funktion auf ihrem Insta deaktiviert. Aber so wie man Heidi Klum kennt, wird es ihr nicht peinlich gewesen sein, sondern sie konnte den Vorfall mit Humor nehmen und selbst darüber lachen! 😊

