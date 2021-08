Dixie D'Amelio: Streit von TikTok-Star eskaliert auf Twitter

Dixie D'Amelio bezeichnet (Ex-)BFF Kate Tifford als Verräterin

Seit gestern Abend fragen sich Fans von Dixie D'Amelio: Was zur Hölle ist nur passiert? Zuerst wurden wir mit einer Ansage von Noah Beck an Dixies Ex schockiert und jetzt gibt es wieder Stress. Dixie D'Amelio und BFF Kate Tifford haben scheinbar Streit! Die beiden kennen sich schon aus Schulzeiten und streiten sich jetzt ganz öffentlich auf Twitter. Alles begann mit Dixies Worten "Trennungen von Freundschaften sind ätzend", danach schrieb sie "so betrogen" und postete kurz danach noch den Song "traitor" (dt. "Verräter*in") von Olivia Rodrigo.

Zum Schluss repostete der TikTok-Star noch ein Fan-Foto, dass sie zusammen mit (Ex-) BFF Kate Tifford zeigt und den Worten "wir sind zu Ende". Damit beendet sie die Freundschaft ziemlich deutlich auf Twitter. Auf den ersten Tweet reagierte Kate sogar und Dixie antwortete nur mit den Worten "ich kann gerade nicht mit dir umgehen". Ok, das klingt nach ziemlich viel Drama bei den beiden Freundinnen, was ist passiert?

Dixie D'Amelio: Warum beendet der TikTok-Star die Freundschaft mit Kate Tifford auf Twitter?

The Drama is real. Schließlich bezeichnet Dixie D'Amelio ihre Freundin Kate Tifford sicher nicht umsonst als Verräterin - eine ziemlich harte Aussage. Aber was ist passiert? Genau das fordert auch Kate von Dixie: "sag ihnen, warum du sauer bist". Doch bisher gibt es noch keine Antwort darauf. Kate drohte sogar an einen Diss-Track über Dixie zu veröffentlichen, doch bisher ist nichts passiert. Fans haben einige Theorien für den Streit der Freundinnen. Viele vermuten, dass Dixie sauer ist, weil Kate so viel mit Noah flirten würde und immer versucht seine Aufmerksamkeit zu ergattern. Ist der TikTok-Star wirklich so eifersüchtig?

Schon zuvor hat Dixie zugegeben, dass ihre Eifersucht auf Noah Beck recht groß ist. Viele bezeichnen Kate jetzt als schlechte Freundin und nehmen Dixie in Schutz. Andere vermuten, dass Kate nur etwas Blödes gesagt habe und Dixie nun dramatisieren würde. Aber es gibt auch viele Twitter-User*innen, die vermuten, dass das alles nur ein schlechter Prank sei. Warum genau Dixie D'Amelio findet, dass Kate eine Verräterin sei und was die Ursache für den Streit ist, werden wir sicher noch erfahren. Nachdem das Problem so öffentlich ausgetragen wurde, wird sicherlich auch eine Erklärung folgen. Bis dahin heißt es abwarten, Tee trinken und Twitter checken. Wir bleiben für euch dran!

