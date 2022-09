TikTok Noah Beck: Trennung von Dixie D'Amelio

Sind sie noch zusammen?

Die Liebesgeschichte von Noah und Dixie ist wirklich süß. Vor allem Dixie D'Amelios Reaktion auf Noah Becks "Ich liebe dich" ist wirklich einmalig. Am Anfang ihrer Beziehung haben die zwei Content Creator noch viel in die Öffentlichkeit getragen. Dann wurde es ruhig um die beiden und es kamen das erste Mal Trennungsgerüchte auf, die die beiden dementiert haben. Nun brodelt die Gerüchteküche wieder. Haben sich die TikToker wirklich getrennt?

Noah Beck und Dixie D'Amelio haben sich nicht getrennt

"Wir halten unsere Beziehung aus der Öffentlichkeit. Das haben wir beschlossen. Es ist einfach viel gesünder für unsere geistige Gesundheit", so Noah Beck. Das nimmt bestimmt den Druck von den beiden jungen Influencern. "Es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, eine Beziehung zu führen, wenn du dir keine Sorgen machen musst, wie die Meinung der Öffentlichkeit zu gewissen Themen ist", fügt der 21-Jährige hinzu. So ist es richtig! Die beiden sollten sich für nichts in ihrer Liebesbeziehung rechtfertigen und ihre eigenen Erfahrungen machen. Noah Beck und Dixie D'Amelio haben sich also nicht getrennt. Und selbst wenn sie das irgendwann einmal tun sollten, dann werden sie dies nicht mit der Welt teilen. Oder vielleicht schon. Die beiden Content Creator machen ihre eigenen Regeln! Und das ist gut so. 🤗

