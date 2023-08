"Heartstopper"-Star Joe Locke verrät: Das gefällt ihm an Staffel 2 am meisten!

Dass die Serie über die Geschichte von Nick und Charlie hinausgeht und auch näher auf die anderen Charaktere eingeht, findet Joe besonders: "Ich stelle oft fest, dass bei Adaptionen immer etwas von der Geschichte verloren geht – das sehe ich bei unserer Serie anders. Es wird einfach viel mehr Platz für die anderen Figuren geschaffen. In den Comics geht es wirklich nur um Nick und Charlie; in der Serie hingegen gibt es viel mehr Platz für das Ensemble, was großartig ist. In dieser Staffel haben wir so viel von der Beziehung zwischen Tao und Elle und zwischen Tara und Darcy, und auch Isaac bekommt sein Rampenlicht, denn Tobie ist ein fantastischer Schauspieler und er verdient das Rampenlicht." Eine dieser Geschichten gefällt Joe besonders gut – und sie hat nichts mit Charlie und Nick zu tun: "Die Geschichte von Tao und Elle in dieser Staffel ist, glaube ich, mein Favorit von allen Handlungssträngen der Staffel. Ich finde sie wirklich großartig gespielt, weil ich denke, dass es manchmal die Vorstellung von 'Heartstopper' gibt, dass es einfach nur vereinfacht, was Teenager-Beziehungen sind. Bei der Geschichte von Tao und Elle gibt es eine Menge Hin und Her. Werden sie es tun, werden sie es nicht tun, aber auf eine andere Art und Weise als die Beziehung von Nick und Charlie, was ich großartig finde. Darum geht es in 'Heartstopper': Verschiedene Arten von Beziehungen zeigen."