"The Summer I Turned Pretty" Staffel 2: Deshalb fehlt Shayla

In der ersten Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ ist Shayla einer der Hauptcharaktere. Steven lernt sie im Sommerurlaub in Cousins Beach kennen und die beiden werden ein Paar. Nach einem Streit versöhnen sich die beiden und Fans freuten sich schon mehr von Steven und Shayla in Staffel 2 zu sehen.

Doch jetzt mussten sie feststellen: Shayla ist gar nicht mehr dabei! Wie Steven in der Rede bei seiner Abschlussfeier erzählt, scheint Shayla am Ende des Sommers mit Steven Schluss gemacht zu haben… Aber warum wurde der Charakter, der so beliebt bei den Fans war, gestrichen?