Mordversuch: Die heftige Story hinter dem berühmtesten Kleid der Welt 😳

Das Foto wurde in der Familie und bei Freunden herumgezeigt und man wurde sich nicht einig. Letzen Endes postete Freundin Caitlin McNeill das Bild im Internet und ihre Frage: "Wei├č/Gold oder blau/schwarz?" ging viral. Millionen Menschen haben die Story von einst noch im Kopf. Und heute noch fragen sich viele, welche Farben das Kleid wirklich habe (blau/schwarz by the way ­čśő)

Doch nun nimmt die witzige Story von einst eine kriminelle und schockierende Wendung.