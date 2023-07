True Crime: Die 30+ besten Serien

WORUM GEHT’S: Im heißen Sommer des Jahres 1985 wurde Los Angeles nicht nur von einer Hitzewelle heimgesucht, sondern auch von einer Reihe scheinbar unzusammenhängender Morde und sexueller Übergriffe. Unter den Opfern waren Männer, Frauen und Kinder im Alter von 6 bis 82 Jahren. Die Serie erzählt die Jagd nach Richard Ramirez – einem der krassesten Serienmörder der US-Geschichte... WO SEHEN? Netflix

McMillions

Foto: PR / HBO

WORUM GEHT’S: Ein Scam der Superlative: Wir alle kennen das McDonald's Monopoly. Gestartet wurde das Game 1987 – und war schnell das Ziel eines fiesen Betrugs! Denn ein McDonald's Mitarbeiter konnte der Versuchung nicht widerstehen und zockte Gewinne ab. Und das ÜBER JAHRE! Denn das falsche Spiel blieb lange unerkannt... WO SEHEN? Wow

Mindhunter

WORUM GEHT’S: Die Serie erzählt die Story von FBI-Agenten die sich mit geschnappten Serien-Killern unterhalten um deren Psyche verstehen zu können – um so noch mordende "Kollegen" leichter schnappen zu können. "Mindhunter" erzählt also den Beginn der heute als "Profiling" bekannten Methode, Mörder-Profile zu erstellen. Die Serie hat aber nicht nur diese wahre Hintergrundstory, sondern Zuschauer*innen "treffen" auch auf Mörder wie Ed Kemper oder Jeffrey Dahmer – die es auch wirklich gab... Fans sind bis heute traurig, dass nur zwei Staffeln der Serie produziert wurden! WO SEHEN? Netflix

When They See us

Foto: Netflix

WORUM GEHT’S:"When They See Us" basiert auf einem wahren Kriminalfall, bei dem vier Afroamerikaner und ein Hispanoamerikaner für eine Vergewaltigung verurteilt wurden, die sie nicht begangen hatten. Die vier Folgen erzählen den 25 Jahre langen Kampf der Männer, wieder frei zu kommen! WO SEHEN? Netflix

Unbelievable

WORUM GEHT’S: „Unbelievable“ ist von wahren Ereignissen inspiriert und erzählt die Story der jugendlichen Marie Adler (Kaitlyn Dever), die eine Vergewaltigung durch einen Einbrecher in ihrem Zuhause bei der Polizei anzeigt. Doch als die Ermittler dem Verbrecher nicht auf die Spur kommen und Fakten von Maries Story nicht zusammen passen, beginnen sie an der Geschichte des Mädchens zu zweifeln... WO SEHEN? Netflix

The Sons Of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit

Foto: Netflix

WORUM GEHT’S: In den 1970er-Jahren hielt die Suche nach dem Mörder „Son of Sam“ die Bürger*innen im Bundesstaat New York wach. Doch als der Täter endlich gefasst wird, bleiben Zweifel ob es mit dem Albtraum wirklich ein Ende haben wird. Gibt es noch mehr Täter? WO SEHEN? Netflix

The Dropout

WORUM GEHT’S: Die Serie erzählt die wahre Geschichte der Betrügerin Elisabeth Holmes (gespielt von Amanda Seyfried) nach. Die Studien-Abgängerin gründet eine eigene Firma und behauptet Bluttests herstellen zu können, die über 200 Krankheiten erkennen können. Das klingt mega – und so konnte Holmes allerhand Gelder einsacken. Erst Jahre später flog der Betrug auf: Die hergestellten Tests waren total unbrauchbar! WO SEHEN? Disney+

The Girl from Plainville

Foto: PR / Hulu

WORUM GEHT’S: Die Serie rekonstruiert den wahren Fall von Michelle Carter (gespielt von Elle Fanning), die ihren Freund 2014 mit Textnachrichten in den Selbstmord trieb. Heißt es... Bis heute ist an dem Fall einiges unklar. WO SEHEN? RTL+

Des

WORUM GEHT’S: Dennis Nilsen gilt in der Presse als der "freundliche Killer", war er doch nach seiner Verhaftung sehr zuvorkommend und hilfreich (für die Polizei). Doch dies täuscht nicht über seine grausamen Taten hinweg. So brachte er über ein Dutzend Männer um! Gefasst wurde er, weil er versuchte Überreste in der Toilette zu entsorgen und Nachbarn auf das verstopfte Rohr aufmerksam wurden... Gespielt wird "Des" von David Tennant ("Doctor Who"). WO SEHEN? Magenta TV

Landscapers

Foto: PR

WORUM GEHT’S: Christopher (gespielt von David Thewlis) und Susan Edwards (Olivia Coleman) sind ein ganz normales, süßes britisches Ehepaar ... das zwei Leichen im Garten vergraben hat! "Landscapers" ist angelehnt an den wahren Fall des Paares, das über zehn Jahre mit einem Doppelmord davon kam. WO SEHEN? wow

Dr. Death

WORUM GEHT’S? Die Serie basiert auf dem wahren Fall von Dr. Christopher Duntsch (gespielt von Joshua Jackson), einem Facharzt für Neurologie, der in der Presse als "Dr. Tod" bekannt wurde. Duntsch wurde 2017 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, nachdem seine Behandlungen Menschen das Leben kosteten... WO SEHEN? RTL+

The Real Bling Ring: Hollywood Heist

Foto: Netflix

WORUM GEHT’S: Erst gab es die Reality-Serie, dann den Kinofilm (mit "Harry Potter" Star Emma Watson), doch die Wahrheit über die Einbruchsserie der Diebesbande „Bling Ring“ wurde nie wirklich bekannt – bis jetzt. Zehn Jahre nach den berüchtigten Einbrüchen haben die Schuldigen ihre Strafe abgesessen und sind bereit, die wahre Geschichte hinter den Diebeszügen in den Hollywood Hills zu erzählen, die das Land in Atem hielten. WO SEHEN? Netflix

Making a Murderer

WORUM GEHT’S: Autoschrauber Steven Avery und seinem Neffen Brendan Dassey wird ein Mord vorgeworfen und die beiden landen im Gefängnis. Doch einiges an dem Fall ist unklar – und es stellt sich die Frage, ob die beiden zurecht verurteilt wurden... Über zwei Staffeln verfolgt die Doku den Fall Avery/Dassey. WO SEHEN? Netflix

Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier

WORUM GEHT’S: Was geschah wirklich mit Birgit Meier? Die Frau verschwand im Sommer 1989 in Norddeutschland, kurz nachdem andere Morde die Polizei auf Trab hielten. Hängt das zusammen? Die Polizei dachte nicht und Birgit geriet (fast) in Vergessenheit ... Nur der Bruder der Verschwundenen bleibt dran: Fast drei Jahrzehnte sucht Wolfgang Sielaff nach Spuren! Die True-Crime-Serie “Dig Deeper – Das Verschwinden von Birgit Meier” geht der Sache auf den Grund. WO SEHEN? Netflix

Sei lieb – Bete und gehorche

Foto: Netflix

WORUM GEHT’S: Im Jahr 2008 sorgte eine dramatische Razzia auf der Yearning for Zion Ranch im Westen von Texas weltweit für Aufsehen, bei der Strafverfolgungsbehörden schockierende Beweise für Vorfälle des sexuellen, physischen und psychologischen Missbrauchs beschlagnahmten und mehr als 400 Kinder in Sicherheit brachten. Die Doku gewährt intime Einblicke in die verschlossene, polygame Sekte der Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS) und den Aufstieg des selbsternannten Propheten Warren Jeffs. WO SEHEN? Netflix

The Pembrokeshire Murders