"Tinder Schwindler" wird der neue Bachelor? Dating Show in Arbeit 😧

"Tinder Schwindler" großer Erfolg auf Netflix

Nach der Veröffentlichung der Dokumentation „Der Tinder Schwindler“ Anfang Februar ging ein Aufruf der Empörung um die Welt: Simon Leviev, ein selbsternannter Geschäftsmann, hat über Tinder Frauen kennen gelernt und sie nach einigen Dates um Geld gebeten. Heftig: Rund 10 Millionen Dollar soll er sich so erschwindelt haben.

Die Story ist so abgefahren, dass das Interesse an der knapp zwei Stunden langen Dokumentation groß ist. Allein in der ersten vier Tagen haben laut Netflix Charts die Abonnent*innen den Film über 45 Millionen Stunden lang gestreamt. Ein großer Erfolg! Übrigens sieht das auch Simon Leviev so...

Simon Leviev will Netflix Erfolg für sich nutzen

Wie US-Medien berichten, plant der "Tinder Schwindler", der in echt Shimon Hayut heißt, nun eine große Karriere aus dem Erfolg der Netflix Dokumentation zu machen!

Sein Plan: Hollywood erobern! Immerhin: Jetzt kennen Millionen Menschen sein Gesicht. "Das muss sich doch zu Geld machen lassen", scheint der Gedanke Levievs zu sein.

Tindler Schwindler mit eigener Dating-Show

Berichten zu Folge soll Simon Leviev bereits bei einer Künstleragentur unter Vertrag sein und an einem Buch, einer Dating-Show und einem Podcast für Dating-Tipps arbeiten!

Richtig gelesen: er arbeitet an einer Dating-Show! Besonders spannend: Die Show soll sich Simon Leviev angeblich nach dem „Bachelor“ Vorbild vorstellen, in der sich Frauen um seine Gunst bewerben sollen. Weiteres ist (leider) noch nicht über die angeblichen Pläne bekannt. Aber die Nachricht ist gleich doppelt verblüffend, denn "Bachelor" Kandidatin Johanna soll bereits ein Date mit dem "Tinder Schwindler" gehabt haben, wie sie auf ihren Social Media Profilen verraten hat.

Was er wohl statt Rosen in seiner Bachelor Version verteilt? Insolvenz-Anträge?

