Netflix Tinder Schwindler: Simons neue Freundin und wo er jetzt steckt!

Der Tinder Schwindler Simon

"Moderne Liebe ist ein gefährliches Spiel“ – So schreibt Netflix über den neuen Doku-Hit „Der Tinder Schwindler". Und der knapp zwei Stunden lange Film zeigt, wie wahr das für die Opfer von Betrüger Simon Leviev wurde!

Immerhin: Der 31-Jährige verarschte und betrog laut der Netflix-Doku Frauen rund um die Welt – nutze ihr Geld um in Privat-Jets zu fliegen, Supercars zu fahren und ein Leben im Luxus zu führen.

Simon Leviev heißt eigentlich Shimon Hayut und bezeichnete sich selbst als der „Prince Of Diamonds“. Doch von einem Traumprinzen hat Simon wohl gar nichts!

Denn der clevere Schwindler soll die Herzen von Frauen leicht erobert haben – lud sie auf exklusive Dates ein und wickelte die Ladies mit Charme und Protz um den Finger. Bezahlt wurde der teure Lifestyle aber angeblich vom Geld anderer Frauen. Autos. Yachten. Flugzeuge. Und vieles (protziges) mehr. Finanziert durch Betrug?

Simon erschlich sich Millionen

Die Frauen lernte der Prince of Diamonds im Internet via Tinder kennen. Und nach einigen Treffen bat er die Opfer nach deren Aussagen plötzlich um dringende Hilfe – Feinde hätten seine Konten eingefroren oder wilde Geschichten, die sich um Leben und Tod drehten, brachten die Frauen dazu Simon Geld zu leihen. Geliehen war hier aber nichts – Simon bezahlte offensichtlich nichts zurück! 10 Millionen Dollar soll er so erschlichen haben.

Wo steckt Simon jetzt?

Simon wurde entlarvt – war ein gesuchter Mann in Israel, Schweden, England, Deutschland, Dänemark und Norwegen. Im Juli 2019 wurde er gefasst und im Dezember 2019 zu 15 Monaten Haft verurteilt. Allerdings: nach 5 Monaten wurde er wegen guter Führung entlassen.

Aktuell ist Simon ein freier Mann und soll sich in Israel aufhalten.

Simon hat eine neue Freundin

Sein Instagram Profil ist noch online – wenn auch (manchmal) privat. Er hat über 200.000 Follower. Die Fotos zeigen nach wie vor ein Luxus Leben, während die Opfer aus der Netflix-Doku noch Schulden abzahlen, die sie wegen Simon gemacht haben sollen.

Der letzte Feed-Eintrag auf Simons Instagram-Profil ist vom 31. Oktober 2021 mit der Caption: "Egal, was andere von dir denken – sing immer deinen eigenen Song!" Das sollte wohl eigentlich heißen: "Gib dein eigenes Geld aus" ne?

Am Ende von "Der Tinder Schwindler" wird außerdem verraten, Simon hätte eine neue Freundin. Ein israelisches Model. Wer ist das Mädchen und kann sie Simon trauen?

In seinen Instagram Storys zeigt sich Simon mit einer neuen Frau an der Seite: Model Kate Konlin Instagram @simon_leviev_official

Simon folgt (Stand 4.2.22.) auf Instgram nur einer Person: Model Kate Konlin. Die Schönheit ist ein Model bei der weltbekannten Agentur IMG Models und soll bereits für die Vogue posiert haben.

In neuesten Instagram Storys zeigt sich der "Geschäftsmann" mit Kate, chauffiert in einem Rolls Royce. "Ich wünsche euch eine tolle Nacht, Leute", sagt er. In einer weiteren Story schreibt er: "Ich danke euch allen für die Unterstützung. Ich werde meine Seite der Geschichte in den nächsten Tagen verraten. Ich brauche Zeit, einen Weg zu finden, diese in auf respektvolle Art zu erzählen – aus Respekt vor Dritten und mir selbst. Bis dahin: urteilt nicht!"

Simon soll nach Aussagen Tinders gegenüber der britischen Presse auf Tinder nicht mehr aktiv sein.